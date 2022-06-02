Граница между Украиной и Польшей станет невидимой: что это значит – почему это злит Россию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины и Польши есть “мечта” — организовать общий контроль над границей, который сделает ее пересечение практически невидимым. Ранее, в начале мая, президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной фактически не будет на десятилетия, а может быть, что и навек. После чего российская пропаганда начала разгонять тезис, что Польша якобы собирается оккупировать часть Украины. Эксперты оценили приграничные планы Польши и Украины, а также истерику России по этому поводу.

Граница Украины и Польши. Фото: из открытых источников

Россия рассказывает сказки о планах Польши по оккупации части Украины по ряду причин

Политолог, глава платформы Единый координационный центр Олег Саакян подчеркивает, что максимально прозрачный трансграничный контроль между Украиной и Польшей нужен, потому что интеграция между нашими странами происходит де-факто. Соответственно, такое большое количество миграции (как населения, так и товаров, приграничной кооперации, всплеск чего произошел из-за войны) создает колоссальный потенциал для сотрудничества в будущем. И – так или иначе – создаст определенную инерцию на годы вперед этого повышенного спроса на пересечение границы.

"Вполне естественно, что оба государства заинтересованы в том, чтобы сделать этот процесс как можно более простым, легким, незаметным. Это позволит повысить пропускную способность. Поддержать и реализовать тот потенциал отношений, который заложен. Что имеет свой эквивалент и в экономическом благополучии. Ведь скорость, простота движения товаров, людей через границу – это и определенные проценты к ВВП, к росту благосостояния", – поясняет политолог.

В качестве примера он приводит Евросоюз, где страны, не оккупировав, не захватив друг друга (как преподносит это РФ относительно трансграничных интеграционных процессов между Польшей и Украиной), не имеют границ между собой. Что создает огромные возможности для бизнеса, для креативного класса – чтобы жить качественнее и богаче.

По мнению Олега Саакяна, Россия рассказывает сказки о планах Польши по оккупации части Украины по ряду причин.

Во-первых, потому что РФ не заинтересована в том, чтобы страны вокруг нее становились сильнее, благополучнее и показывали эффективные процессы интеграции.

Во-вторых, потому что Россия в принципе не заинтересована в позитивных примерах интеграции.

"Ведь все процессы, которые запускала сама РФ, происходили через принуждение. Это и Евразийский таможенный союз, и ОДКБ, и любые прочие проекты Кремля. Любой реальный интеграционный проект на приграничье России – это угроза альтернативной модели (негативной) того, как могут кооперироваться страны. Все такие "кооперации" от Кремля в итоге воспринимаются властью РФ как часть единого – российского – пространства", – акцентирует Олег Саакян.

В-третьих, Россия мыслит о международной политике категориями 19 века. Где есть сильные и слабые. И слабые должны подчиняться сильным. Соответственно, если кто-то где-то начинает взаимодействовать, то в российской модели это значит, что кто-то кого-то поглощает либо за счет кого-то усиливается.

"Посмотрите на взаимоотношения России с ее ближайшими, даже формальными, союзниками. С Беларусью, Казахстаном, Арменией. Это всё имперские взаимоотношения, где Россия смотрит свысока на своих, казалось бы, партнеров, воспринимая их лишь как геополитические трофеи и ресурсы. Поэтому и в нашей ситуации – Россия меряет по себе", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что есть еще один тактический момент. Позиционирование сближения Украины с Польшей, "стирания" границ между нашими странами как "оккупации" поляками украинской территории, это еще и подогревании пропагандистского тезиса Кремля о несубъектности Украины. И о том, что якобы не Россия совершает оккупацию Украины, а это де уже исторически обозначенный раздел Украины. И что якобы все соседи Украины готовы поступит так же.

"Мы помним ранее, как РФ рассказывала, что Венгрия якобы намерена оккупировать Закарпатье. Даже рисовала карты раздела Украины. И в данном случае попросту происходит реанимирование старых тезисов страны-агрессора, – уверен Олег Саакян. – Всё это исключительно для оправдания своих безумных действий в глазах собственного общества – и обществ, на которые российская пропагандистская машина имеет влияние".

Помогая Украине, Анджей Дуда играет, в том числе, на чувстве польского гонора

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник поясняет:

"Россия истерит на любые интеграционные процессы, которые происходит между Украиной и странами региона и мира. В свою очередь, украинская дипломатия смогла наладить достаточно мощную коммуникацию в регионе. Польша, страны Балтии, частично Чехия выступают открытыми союзниками Украины в войне с Россией. И именно коммуникация между Польшей и Украиной дает наибольшие плоды. Россия видит, что те огромные средства, которые она потратила на то, чтобы вбить клин между поляками и украинцами – не сработали. Все пропагандистские потуги играть на болевых точках истории Украины и Польши (а таких, на самом деле, немало), закончились пшиком".

Для современной политики, отмечает политолог, не так важно прошлое, как то, что происходит в реалиях нового времени – и способно помочь в будущем. И в этом смысле тех же поляков больше беспокоит не Волынская резня, а убийство их президента в авиакатастрофе под Смоленском (речь о гибели утром 10 апреля 2010 года президента Польши Лех Качиньский с супругой Марией, которые вылетели из Варшавы в Смоленск на борту польского правительственного самолета Ту-154М; есть серьезные подозрения, что к прошедшему приложили руку российские спецслужбы – прим. ред.). А украинцев – не то, как когда-то они сражались с "ляхами", а – как нынешние поляки помогают им сражаться с российским агрессором. Следовательно, любое укрепление связей, включая более легкое пересечение украино-польской границы – на руку Киеву и Варшаве.

"К тому же, президент Анджей Дуда, помогая Украине, играет на патриотичных струнках правого (своего) электората. На ретроспективных чувствах поляков касательно противостояния с россиянами. А противостояние Польши с Российской империей, с Московией, продолжается с 15 века. То есть, Россия является историческим врагом Польши. И помогая Украине, Анджей Дуда играет, в том числе, на чувстве польского гонора, – считает Николай Мельник. – Но если польский президент занимается вопросами личного рейтинга, то для Украины эта поддержка важна еще и в стратегическом смысле. Ведь Польша, фактически, превращена в перевалочный пункт вооружения, боеприпасов, ГМС, гуманитраки – идущих в Украину. И грузов с продовольствием, идущим с Украину. То есть, для нас это сотрудничество даже более важно, чем для Польши. И то, что нашему МИД удалось найти необходимые слова, чтобы привлечь Польшу к активному сотрудничеству с Украиной в противостоянии с РФ, говорит о высоком уровне отечественной дипломатии. И стратегическом видении ситуации со стороны официальной Варшавы".

Что касается приграничных планов, надо будет внимательно изучить собственно соглашения, которые будут подписаны, считает эксперт. Лишь тогда можно будет определить, насколько это сотрудничество будет глубоким.

"Но украинский премьер Денис Шмигаль абсолютно верно отметил, что через общую границу Украины и Польши в обе стороны сейчас проходят значительные объемы грузов. И что в наших странах отдают себе отчет в важности повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на границе, – подчеркивает Николай Мельник. – Также глава Кабмина акцентировал, что одним из ключевых приоритетов правительства Украины является присоединение к режиму общего транзита ЕС (NCTS)".

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