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Инцидент на границе с Беларусью: нападение на польского пограничника (ВИДЕО)

Погранслужба Польши зафиксировала нападение на своего пограничника со стороны белорусских нелегалов.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Инцидент на границе с Беларусью: нападение на польского пограничника (ВИДЕО)

Польский пограничник. Скриншот с видео

В Польше зафиксировала очередной инцидент с агрессивным поведением нелегальных мигрантов со стороны Белоруссии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Пограничной службы Польши.


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Инцидент произошел в Подлясском воеводстве, граничащем с Беларусью и Литвой. На обнародованной записи видно, как польский пограничник патрулирует вблизи границы, а нелегальные мигранты бросают камни в его сторону через металлическое ограждение.

Видео с инцидентом на границе с Беларусью можно просмотреть ниже:

Пограничная служба Польши не впервые фиксирует агрессивное поведение белорусских нелегалов в этой зоне. На прошлой неделе группа нелегалов забросала пограничников ветвями и камнями. Два пограничника получили незначительные повреждения. В районе Беловежской пущи сосредоточена деятельность групп переправки людей из Беларуси в Польшу. К такой деятельности привлечены белорусские службы.

"Нелегалы бросают не только ветки деревьев, но и куски кирпича и брусчатки, которые привезены белорусскими службами", — отмечают в Пограничной службе Польши.

Сами же поляки активно комментируют запись и спрашивают не является ли это нападением на польское государство. Некоторые требуют более агрессивного поведения от пограничников, в частности с применением водометов, слезоточивого газа и гладкоствольного оружия, другие же благодарят за выполнение за защиту границы.

Напомним, что Польша возводит ограждение вокруг границы с Беларусью, чтобы контролировать незаконный поток мигрантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше выросло количество рождаемости среди иностранцев.

Также "Комментарии" писали, что ГНСУ назвала три самых популярных документа, подделываемых для попытки пересечения украинской границы.



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Источник: https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1666330949091467266
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