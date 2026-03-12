logo

Иран совершил сверхмощную атаку на Польшу: первые детали и последствия

В Польше зафиксировали кибератаку на серверах Национального центра ядерных исследований возле Варшавы. Предварительно указывается, что за ней может стоять Иран.

12 марта 2026, 15:25
Автор:
Клименко Елена

В Польше зафиксирована попытка кибератаки на Национальный центр ядерных исследований в Сверке, близ Варшавы. Неизвестные злоумышленники пытались сломать систему безопасности учреждения, однако благодаря оперативным действиям специалистов атаку удалось нейтрализовать еще на раннем этапе.

Иран совершил сверхмощную атаку на Польшу: первые детали и последствия

Об этом сообщил вице — премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский в комментарии для TVN24 . По его словам, хотя попытка взлома не приобрела большого масштаба, она все же свидетельствует о намерении злоумышленников прорвать защиту центра.

"Атака была, но ее удалось своевременно остановить", — подчеркнул польский чиновник.

Предварительные результаты расследования свидетельствуют, что источник кибератаки может быть связан с Ираном, хотя власти не исключают возможности использования маскировки. Министр энергетики Польши Милош Мотика добавил, что признаки свидетельствуют о потенциальной причастности Тегерана, однако окончательные выводы эксперты сделают после детального анализа.

В самом Национальном центре ядерных исследований подтвердили факт атаки и отметили, что благодаря слаженной работе систем безопасности целостность инфраструктуры не пострадала. Директор центра Якуб Купецкий сообщил, что инцидент не отразился на работе исследовательского реактора MARIA, который продолжает функционировать в штатном режиме.

"Наши системы безопасности сработали по процедуре, атака была заблокирована, а работа института обеспечена без перебоев", — отметил он.

Этот инцидент произошел на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. США направили стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-1B Lancer на авиабазу RAF Fairford в Великобритании, откуда они участвуют в ударах по объектам в Иране в рамках операции "Эпическая ярость". По данным военных источников, на базу уже прибыли пять бомбардировщиков B-1B, еще три самолета временно перенаправлены на авиабазу Ramstein из-за неблагоприятных погодных условий.

Как уже писали "Комментарии", российская пропаганда активно распространяет месседжи, что война вскоре завершится. Известные ведущие, как Ольга Скабеева, утверждают, что Украина якобы приближается к принятию условий мирного плана, а Владимир Соловьев уверяет, что Россия вроде бы одерживает победу.



