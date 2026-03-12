Іран здійснив надпотужну атаку на Польщу: перші деталі та наслідки

У Польщі зафіксували спробу кібератаки на Національний центр ядерних досліджень у Сверку, поблизу Варшави. Невідомі зловмисники намагалися зламати систему безпеки установи, проте завдяки оперативним діям фахівців атаку вдалося нейтралізувати ще на ранньому етапі.

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомив віцепрем’єр і міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський у коментарі для TVN24+. За його словами, хоча спроба злому не набула великого масштабу, вона все ж свідчить про намір зловмисників прорвати захист центру.

"Атака була, але її вдалося своєчасно зупинити", — наголосив польський посадовець.

Попередні результати розслідування свідчать, що джерело кібератаки може бути пов’язане з Іраном, хоча влада не виключає можливості використання маскування. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотика додав, що ознаки свідчать про потенційну причетність Тегерану, однак остаточні висновки експерти зроблять після детального аналізу.

У самому Національному центрі ядерних досліджень підтвердили факт атаки і зазначили, що завдяки злагодженій роботі систем безпеки цілісність інфраструктури не постраждала. Директор центру Якуб Купецький повідомив, що інцидент не вплинув на роботу дослідницького реактора MARIA, який продовжує функціонувати у штатному режимі.

"Наші системи безпеки спрацювали за процедурою, атаку було заблоковано, а робота інституту забезпечена без перебоїв", — зазначив він.

Цей інцидент стався на фоні загострення конфлікту на Близькому Сході. США направили стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress та B-1B Lancer на авіабазу RAF Fairford у Великій Британії, звідки вони беруть участь в ударах по об’єктах в Ірані в рамках операції "Епічна лють". За даними військових джерел, на базу вже прибули п’ять бомбардувальників B-1B, ще три літаки тимчасово перенаправлені на авіабазу Ramstein через несприятливі погодні умови.

