Исследование Нацбанка Польши: более четверти украинцев не вернется домой

Рубрики
МЕНЮ
Vitalii Rozkariaka
После 24 февраля
в Польшу выехало более 7 миллионов украинцев. По состоянию на сегодня даже в
самых маленьких городках соседнего государства проживает более 1000 беженцев.
Так, например, в городе Ополе было выдано порядка 4000 номеров PESEL со статусом "УКР" – идентификационных номеров,
которые присваиваются всем украинцам, которые приехали в Польшу после войны.
Несмотря на то, что период пребывания переселенцев за границей составляет лишь
9 месяцев, уже почти 20% от их количества твердо заявили, что намерены остаться
в Ополе навсегда.
фото тематическое, из открытых источников
Эксперты
Национального банка Польши инициировали собственное исследование, чтобы
выяснить, в каких воеводствах страны больше всего беженцев, желающих остаться
там жить на постоянной основе.
Согласно
результатам отчета, первое место занял польский город Катовице. В настоящее
время он является лидеров среди населенных пунктов, в которых украинцы хотели
бы остаться жить. Так, отмечается в докладе Нацбанка, целых 26% беженцев,
находящихся в Катовице, уже решили не возвращаться в Украину.
Второе и третье
место в рейтинге городов, с которыми переселенцы готовы связать свою жизнь,
заняли такие населенные пункты, как Быдгощ и Белосток. Там изъявило желание
остаться навсегда ровно 25% от общего количества беженцев.
Стоит отметить,
что масштабный опрос по всей Польше показал, что в общей сложности более 60%
переселенцев не готовы в данный момент прокомментировать свое ближайшее
будущее, однако предположили, что хотели бы пожить в Польше еще несколько лет,
чтобы заработать деньги и вернуться в Украину.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, что некоторым беженцам с Украины не удалось наладить
жизнь за границей, некоторым из них приходиться жить в Польше в пустых зданиях
на свалке.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости