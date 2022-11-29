Исследование Нацбанка Польши: более четверти украинцев не вернется домой

После 24 февраля в Польшу выехало более 7 миллионов украинцев. По состоянию на сегодня даже в самых маленьких городках соседнего государства проживает более 1000 беженцев. Так, например, в городе Ополе было выдано порядка 4000 номеров PESEL со статусом "УКР" – идентификационных номеров, которые присваиваются всем украинцам, которые приехали в Польшу после войны. Несмотря на то, что период пребывания переселенцев за границей составляет лишь 9 месяцев, уже почти 20% от их количества твердо заявили, что намерены остаться в Ополе навсегда.

фото тематическое, из открытых источников

Эксперты Национального банка Польши инициировали собственное исследование, чтобы выяснить, в каких воеводствах страны больше всего беженцев, желающих остаться там жить на постоянной основе.

Согласно результатам отчета, первое место занял польский город Катовице. В настоящее время он является лидеров среди населенных пунктов, в которых украинцы хотели бы остаться жить. Так, отмечается в докладе Нацбанка, целых 26% беженцев, находящихся в Катовице, уже решили не возвращаться в Украину.

Второе и третье место в рейтинге городов, с которыми переселенцы готовы связать свою жизнь, заняли такие населенные пункты, как Быдгощ и Белосток. Там изъявило желание остаться навсегда ровно 25% от общего количества беженцев.

Стоит отметить, что масштабный опрос по всей Польше показал, что в общей сложности более 60% переселенцев не готовы в данный момент прокомментировать свое ближайшее будущее, однако предположили, что хотели бы пожить в Польше еще несколько лет, чтобы заработать деньги и вернуться в Украину.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что некоторым беженцам с Украины не удалось наладить жизнь за границей, некоторым из них приходиться жить в Польше в пустых зданиях на свалке.

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