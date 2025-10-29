Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик Ил-20: детали инцидента

Рубрики
Кравцев Сергей
Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".
Истребители ВВС Польши. Фото: из открытых источников
Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.
Стоит отметить, Ил-20 – это советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.
Также Ил-20 – это первый советский самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Он производился с 1968 по 1976 год, и эксплуатируется Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.
