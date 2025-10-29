Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик Ил-20: детали инцидента

Польские истребители перехватили российский самолет Ил-20, который выполнял разведку в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Истребители ВВС Польши. Фото: из открытых источников

"Польские истребители перехватили самолет Ил-20, который выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве, без поданного плана полета и с выключенным транспондером. Самолет не нарушил польского воздушного пространства", — заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Представитель оперативного командования польской армии Яцек Горышевский после инцидента заявил, что Польша пристально следит за тем, чтобы воздушное пространство страны не нарушалось.

Стоит отметить, Ил-20 – это советский самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, ИК-сканером и другими датчиками.

Также Ил-20 – это первый советский самолет, предназначенный для комплексного использования средств воздушной разведки, основанной на различных принципах получения информации. Он производился с 1968 по 1976 год, и эксплуатируется Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — 9 октября Европейский парламент поддержал резолюцию с призывом к ЕС дать общий ответ на нарушение воздушного пространства со стороны России, включая возможность сбивания ее самолетов. Однако, как считает экссекретарь польской делегации в ПА НАТО Петр Кульпа, этот документ носит скорее политический и декларативный характер.

"Представьте себе резолюцию, которая запрещает сбивать вражеские дроны над Европой — абсурдно, правда? Это показывает символичность этого решения", — прокомментировал он в эфире 24 Канала.



