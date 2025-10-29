Винищувачі ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник Іл-20: деталі інциденту

Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".

Винищувачі ВПС Польщі. Фото: з відкритих джерел

"Польські винищувачі перехопили літак Іл-20, який виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. Літак не порушив польський повітряний простір", — заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Представник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща уважно стежить за тим, щоб повітряний простір країни не порушувався.

Варто зазначити, Іл-20 – це радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками.

Також Іл-20 – це перший радянський літак, призначений для комплексного використання засобів повітряної розвідки, що базується на різних принципах отримання інформації. Він вироблявся з 1968 по 1976 рік, і експлуатується Повітряно-космічними силами Збройних Сил РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 9 жовтня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом до ЄС дати спільну відповідь на порушення повітряного простору з боку Росії, включаючи можливість збивання її літаків. Однак, як вважає екссекретар польської делегації в ПА НАТО Петро Кульпа, цей документ має скоріше політичний та декларативний характер.

"Уявіть собі резолюцію, яка забороняє збивати ворожі дрони над Європою – абсурдно, правда? Це показує символічність цього рішення", – прокоментував він в ефірі 24 Каналу.



