Винищувачі ВПС Польщі перехопили російський літак-розвідник Іл-20: деталі інциденту

Кравцев Сергей
Польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Reuters".
Винищувачі ВПС Польщі. Фото: з відкритих джерел
Представник оперативного командування польської армії Яцек Горишевський після інциденту заявив, що Польща уважно стежить за тим, щоб повітряний простір країни не порушувався.
Варто зазначити, Іл-20 – це радянський літак радіоелектронної розвідки та РЕБ на базі Іл-18, обладнаний РЛС бокового огляду, ІЧ-сканером та іншими датчиками.
Також Іл-20 – це перший радянський літак, призначений для комплексного використання засобів повітряної розвідки, що базується на різних принципах отримання інформації. Він вироблявся з 1968 по 1976 рік, і експлуатується Повітряно-космічними силами Збройних Сил РФ.
