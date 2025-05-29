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Итоги последнего опроса перед выборами: кого поляки хотят видеть президентом

Поляки считают, что Тшасковский будет лучше заботиться о Польше на международной арене

сегодня, 09:42
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Кравцев Сергей

Кандидат в президенты от провластной партии Рафал Тшасковский будет лучше заботиться об интересах Польши на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты опроса Opinia24 для RMF FM.

Итоги последнего опроса перед выборами: кого поляки хотят видеть президентом

Выборы в Польше. Фото: из открытых источников

Социологи задали респондентам вопрос: независимо от политических симпатий или антипатий, кто был бы лучшим представителем Польши на международной арене – Кароль Навроцкий или Рафал Тшасковский? Результаты опроса показали небольшое преимущество кандидата от партии власти "Гражданская коалиция". В пользу Тшасковского высказались 42% респондентов, против 38%, которые хотели бы видеть в этой роли Навроцкого.

Авторы исследования обратили внимание, что каждый пятый поляк не имеет мнения по этому вопросу. Это может означать либо то, что часть поляков не считает этот вопрос особенно важным, либо то, что ни один из кандидатов для пятой части электората не выглядит особенно убедительным посредником в переговорах с лидерами других стран.

Оценки дипломатических способностей Тшасковского и Навроцкого коррелируют с общими предпочтениями избирателей, которые определяются возрастом, полом, образованием и т.д. Женщины в основном отдают предпочтение Рафалу Тшасковскому и считают, что он будет лучшим представителем на международной арене (46% за Тшасковского и 35% за Навроцкого). Мужчины считают, что Навроцкий будет лучшим президентом Польши за рубежом (41% против 38%).

Аналогичная ситуация и с возрастом респондентов. В самой молодой возрастной группе (18-29 лет) Навроцкий имеет лучшие рейтинги. Тшасковский набирает в глазах старших избирателей в группах 30-60+.

Отметим, второй тур президентских выборов состоится 1 июня. Поляки будут выбирать между Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

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Источник: https://www.rmf24.pl/
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