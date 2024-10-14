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Из Польши будут депортировать украинцев: кто в группе риска

Иностранцы, совершившие преступления в Польше, будут депортированы в свою страну.

сегодня, 09:45
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Автор:
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Slava Kot

Пограничная служба Польши заявила, что усиливает подход к иностранцам, в частности украинцам, нарушающим правила в стране. По истечении срока заключения за нарушения они будут депортированы в страну из которой прибыли.

Из Польши будут депортировать украинцев: кто в группе риска

Из Польши будут депортировать некоторых украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает издание RP, контрабандисты, осужденные за наркотические преступления или постоянные нарушители дорожного движения после отбывания наказания будут сажать в самолет и отправлять на родину прибывшего.

"Многие иностранцы, осужденные за эту контрабанду, сейчас закончили или заканчивают отбывать наказание. Если они не соблюдают закон, их высылают из Польши для охраны общественной безопасности и порядка", — объясняет спикер пограничной службы Шимон Мосцицкий.

В 2023 году в Польше было совершено 17,3 тыс. преступлений иностранцами. Почти треть, 4,9 тыс. преступлений из-за вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, около 70% таких случаев за украинцами.

Как указывает Мосцицкий, снисходительность к нетрезвым водителям, которые раньше чувствовали себя безнаказанными, закончилась. Например, в Польше арестован 42-летний украинский водитель, управлявший в состоянии алкогольного опьянения. Его пожизненно лишили права управлять транспортным средством и после выхода из тюрьмы доставили на украинскую границу. Кроме того, подобную депортацию применили еще к нескольким украинцам, которые неоднократно пьяными управляли автомобилем.

"Их поведение указывает на то, что они не намерены уважать действующие в Польше правила", – подчеркивает Мосцицкий.

Таким образом, за некоторые нарушения правил в Польше, украинцы и другие иностранцы будут депортированы из страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у поляков изменилось отношение к украинским беженцам.

Также "Комментарии" писали о результатах опроса, показавшего, сколько поляков считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки ради окончания войны.



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Источник: https://www.rp.pl/przestepczosc/art41256991-koniec-poblazania-dla-cudzoziemcow-wydalenie-i-wilczy-bilet-za-lamanie-prawa
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