Изнасилования, избиения и пытки: в Польше задержали беженку, которая издевалась над детьми-сиротами

Светлана (имя изменено) приехала в польский город Познань из Днепропетровской области в качестве беженки, вместе с ней границу пересекло 10 детей-сирот, над которыми она уже давно оформила опекунство. С виду эта семья ничем не отличалась от других, все было хорошо. Так было бы и дальше, если бы местные волонтеры – супружеская пара Аня и Яцек не начали приносить многодетной семье разнообразную гуманитарную помощь. Однажды, когда молодые люди в очередной раз приехали к Светлане, одна из маленьких девочек попросила у нее еды. Аня этой просьбе удивилась, а вот приемная мать детишек лишь сменилась в лице, ее лицо стало серьезным, а взгляд суровым. Уже тогда Аня и Яцек предположили, что постоянная тишина в многодетной семье и дети, просящие еды – предвестники явно чего-то плохого.

Как выяснилось позже, волонтеры были правы. Несколькими днями позже Аня вновь навестила Светлану. В этот раз девушке удалось поговорить с одной из маленьких девочек, которая рассказала, как приемная мать систематически избивает всех детей и подвергает их пыткам. От услышанного Аня едва ли смогла собрать свои мысли в кучу. Сразу же после разговора с ребенком, девушка поговорила с мужем и знакомым психологом. Общим разумом было решено не тратить времени, а сразу же звонить в полицию.

После того, как к данному делу подключилась полиция, всплыли шокирующие факты из жизни десятерых детей-сирот. В разговоре с психологами ребята рассказали, как мать постоянно била их, днями не кормила, а порою заставляла их есть собачьи фекалии. Маленькие девочки пострадали больше всего, Светлана, когда некоторым из детей было всего 6 лет, приглашала в дом незнакомых мужчин (не только в Украине, но уже и в Польше), разрешая им насиловать своих приемных дочек с особой жестокостью. С серьезной психологической травмой останется и 9-летний мальчик, которого Светлана била ветками с шипами, кормила помоями и вешала на трубу ногами вверх, нанося сильные удары по половому члену ребенка.

Несмотря на отсутствие официальной информации о текущем состоянии дела, изданию poznan.wyborcza удалось через свои источники выяснить, что суд Познани намерен продлить для Светланы срок пребывания под стражей до конца года, пока идет следствие. Сама же горе-мать уже успела написать письмо в украинское посольство с просьбой вернуть ее в Украину.

Напомним, ранее наше издание сообщало, как в Кракове почтили память жертв российской агрессии.

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