Изнасилования, избиения и пытки: в Польше задержали беженку, которая издевалась над детьми-сиротами

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Віталій Розкаряка
Светлана (имя
изменено) приехала в польский город Познань из Днепропетровской области в
качестве беженки, вместе с ней границу пересекло 10 детей-сирот, над которыми
она уже давно оформила опекунство. С виду эта семья ничем не отличалась от
других, все было хорошо. Так было бы и дальше, если бы местные волонтеры –
супружеская пара Аня и Яцек не начали приносить многодетной семье разнообразную
гуманитарную помощь. Однажды, когда молодые люди в очередной раз приехали к
Светлане, одна из маленьких девочек попросила у нее еды. Аня этой просьбе
удивилась, а вот приемная мать детишек лишь сменилась в лице, ее лицо стало
серьезным, а взгляд суровым. Уже тогда Аня и Яцек предположили, что постоянная
тишина в многодетной семье и дети, просящие еды – предвестники явно чего-то
плохого.
Как выяснилось
позже, волонтеры были правы. Несколькими днями позже Аня вновь навестила
Светлану. В этот раз девушке удалось поговорить с одной из маленьких девочек,
которая рассказала, как приемная мать систематически избивает всех детей и
подвергает их пыткам. От услышанного Аня едва ли смогла собрать свои мысли в
кучу. Сразу же после разговора с ребенком, девушка поговорила с мужем и
знакомым психологом. Общим разумом было решено не тратить времени, а сразу же
звонить в полицию.
После того, как к
данному делу подключилась полиция, всплыли шокирующие факты из жизни десятерых
детей-сирот. В разговоре с психологами ребята рассказали, как мать постоянно
била их, днями не кормила, а порою заставляла их есть собачьи фекалии.
Маленькие девочки пострадали больше всего, Светлана, когда некоторым из детей было
всего 6 лет, приглашала в дом незнакомых мужчин (не только в Украине, но уже и
в Польше), разрешая им насиловать своих приемных дочек с особой жестокостью. С
серьезной психологической травмой останется и 9-летний мальчик, которого
Светлана била ветками с шипами, кормила помоями и вешала на трубу ногами вверх,
нанося сильные удары по половому члену ребенка.
Несмотря на
отсутствие официальной информации о текущем состоянии дела, изданию poznan.wyborcza
удалось через свои источники выяснить, что суд Познани намерен продлить для Светланы
срок пребывания под стражей до конца года, пока идет следствие. Сама же
горе-мать уже успела написать письмо в украинское посольство с просьбой вернуть
ее в Украину.
Напомним, ранее
наше издание сообщало, как в Кракове почтили память жертв российской агрессии.
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