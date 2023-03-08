Известная организация возобновила подачу заявок на предоставление финансовой помощи беженцам в Польше

Со 2 марта в Польше возобновилась регистрация для украинских беженцев на получение финансовой помощи от Международного комитета по спасению.

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Следует отметить, что международная организация осуществляла предоставление финансовой помощи беженцам из Украины летом 2022 года.

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Однако на этот раз подать заявку могут не все находящиеся в Польше украинские беженцы, а только те, которые прибыли в страну после 1 октября 2022 года и не получали финансовую помощь от других международных организаций, в том числе и от ООН.

Заявление подать может каждый украинец, отвечающий главным критериям, но предпочтение будет отдаваться многодетным семьям, многодетным матерям, людям с инвалидностью и лицам с хроническими заболеваниями.

В случае одобрения заявления на телефон лица поступит сообщение с приглашением на регистрацию в центре IRC, которую необходимо осуществить в течение 10 дней.

Следует отметить, что соответствующие центры находятся в Варшаве, Познани и Катовице.

Для получения помощи нужно: документально подтвердить дату въезда в страну с 1 октября, PESEL, указать текущее место жительства и количество членов семьи.

В случае одобрения заявки благотворительная организация оплатит заявителю 710 злотых, а также выплатит на каждого члена его семьи по 610 злотых, но не более чем на четырех лиц. Средства должны поступить в течение трех месяцев после подачи заявления в центр IRC.

Более подробную информацию можно получить, позвонив на горячую линию IRC в Польше — 48 732 106 484, в будние дни с 9.00 до 17.00 .

Напомним , ранее мы сообщали, что долги Украины перед миром придется отдавать не только детям, но и внукам.