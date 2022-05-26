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Кадыров угрожает Польше и требует извинений за российского посла (ВИДЕО)

Кадыров с угрозами требует от польских властей попросить прощения у российского посла Сергея Андреева

сегодня, 00:18
Автор:

Лиля Воробьева
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, угрожая Польше, требует извинений за российского посла Сергея Андреева, которого облили красной краской в Варшаве, 9 мая. Кремлевский ставленник заявил, что Польша может стать следующей страной, на чью территорию нападут оккупанты России. Об этом он заявил во время своего очередного обращения в соцсети.

Кадыров угрожает Польше и требует извинений за российского посла (ВИДЕО)

Кадыров угрожает Польше (фото из открытых источников)

"Украина – закрытый вопрос. Мне интересна Польша. После Украины, если будет команда, мы за шесть секунд покажем, на что способны. Лучше заберите свое оружие, своих наемников и попросите прощения у нашего посла. Мы этого просто не оставим, имейте в виду. ", – пригрозил Кадыров.

Кроме того, Кадыров призвал страны НАТО "не играть под дудку Запада и США" и похвастался рейтингом доверия к путину в России.

"У нашего президента высокое доверие народа. Поэтому я вас попрошу, господа болтуны, которые выступают против нашего государства и президента, будьте осторожны", – заявил Кадыров.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что мир на пороге Третьей мировой : как избежать такого сценария – о чем говорит предупреждение Сороса. Американский миллиардер, финансист и филантроп Джордж Сорос, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал мир как можно быстрее остановить российского диктатора Владимира Путина, пока в мире не началась Третья мировая война, которая, вероятно, приведет к гибели цивилизации. Аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский отмечает, что Сорос не впервые говорит и пишет об Украине, а также о необходимости изменения политики коллективного Запада в отношении России.


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Источник: https://t.me/truexanewsua/48329
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