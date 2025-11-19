Как Украина и Польша будут предотвращать диверсии РФ: о чем договорились Зеленский и Туск

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Одной из ключевых тем в разговоре стало обсуждение недавних актов диверсий на польской железной дороге. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: из открытых источников

Туск поделился с Зеленским информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге.

"Социальная платформа Telegram использовалась для организации подрывной деятельности и запуска дезинформационной кампании против Украины", – заявил он.

Зеленский отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. Также он сказал, что украинская компания "Укрзализныця" внедрила надлежащие меры для противодействия таким диверсиям.

"Наша информация совпадает: все факты указывают на российский след за всем этим. Никто, кроме россиян, в этом не заинтересован. Украина готова сотрудничать с Польшей на разных уровнях и делиться всей информацией", – подчеркнул украинский президент.

Поэтому Зеленский и Туск договорились о создании украинско--польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем.

"Ценим всю помощь Польши и всегда готовы работать вместе, чтобы совместно защищать жизнь и противодействовать всем возможным диверсиям и вызовам", – подытожил он.

Также в разговоре Туск выразил соболезнования по поводу погибших в Тернополе и десятков раненых в других регионах Украины в результате российских дронов и ракетных атак.

