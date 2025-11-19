Как Украина и Польша будут предотвращать диверсии РФ: о чем договорились Зеленский и Туск

Рубрики
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Одной из ключевых тем в разговоре стало обсуждение недавних актов диверсий на польской железной дороге. Как передает портал "Комментарии", об этом в соцсети рассказал Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: из открытых источников
Туск поделился с Зеленским информацией от своих правоохранительных органов и разведки относительно недавних актов диверсий на польской железной дороге.
Зеленский отметил, что подобные подрывные действия ежедневно направлены против Украины, в том числе и по железной дороге. Также он сказал, что украинская компания "Укрзализныця" внедрила надлежащие меры для противодействия таким диверсиям.
Поэтому Зеленский и Туск договорились о создании украинско--польской группы, которая будет работать над предотвращением подобных ситуаций со стороны России в будущем.
Также в разговоре Туск выразил соболезнования по поводу погибших в Тернополе и десятков раненых в других регионах Украины в результате российских дронов и ракетных атак.
