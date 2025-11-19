Як Україна і Польща запобігатимуть диверсіям РФ: про що домовилися Зеленський і Туск

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Однією із ключових тем у розмові стало обговорення недавніх актів диверсій на польській залізниці. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в соцмережі розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел

Туск поділився із Зеленським інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки щодо нещодавніх актів диверсій на польській залізниці.

"Соціальна платформа Telegram використовувалася для організації підривної діяльності та запуску дезінформаційної кампанії проти України", – заявив він.

Зеленський зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й залізницею. Також він сказав, що українська компанія "Укрзалізниця" запровадила належні заходи щодо протидії таким диверсіям.

"Наша інформація збігається: усі факти вказують на російський слід за всім цим. Ніхто, окрім росіян, у цьому не зацікавлений. Україна готова співпрацювати з Польщею на різних рівнях та ділитися усією інформацією", – наголосив український президент.

Тому Зеленський і Туск домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям з боку Росії в майбутньому.

"Цінуємо всю допомогу Польщі і завжди готові працювати разом, щоб спільно захищати життя та протидіяти всім можливим диверсіям та викликам", – підсумував він.

Також у розмові Туск висловив співчуття з приводу загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронів та ракетних атак.

