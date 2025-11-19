Як Україна і Польща запобігатимуть диверсіям РФ: про що домовилися Зеленський і Туск

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Однією із ключових тем у розмові стало обговорення недавніх актів диверсій на польській залізниці. Як повідомляє портал "Коментарі", про це в соцмережі розповів Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський та Дональд Туск. Фото: з відкритих джерел
Туск поділився із Зеленським інформацією від своїх правоохоронних органів та розвідки щодо нещодавніх актів диверсій на польській залізниці.
Зеленський зазначив, що подібні підривні дії щодня спрямовані проти України, зокрема й залізницею. Також він сказав, що українська компанія "Укрзалізниця" запровадила належні заходи щодо протидії таким диверсіям.
Тому Зеленський і Туск домовилися про створення українсько-польської групи, яка працюватиме над запобіганням подібним ситуаціям з боку Росії в майбутньому.
Також у розмові Туск висловив співчуття з приводу загиблих у Тернополі та десятків поранених в інших регіонах України внаслідок російських дронів та ракетних атак.
