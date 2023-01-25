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Как украинцы относятся к полякам: результаты опроса шокировали

Почти 90% украинцев хорошо относятся к полякам

25 января 2023, 23:59
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Наше издание активно просвещает читателей о том, как Польша на самом деле помогает украинцам. Это, без преувеличения колоссальный труд, щедрость и терпение. Многие, вместо того, чтобы сдавать собственное жилье за деньги, поселяют в него беженцев. Другие же, бросают высокооплачиваемую работу, жен и детей, отправляясь воевать за независимость и свободу Украины. Здесь можно привести еще много примеров того, кем оказались настоящие братья украинцев- они оказались гражданами Польши.

Как украинцы относятся к полякам: результаты опроса шокировали

Фото тематическое

 

Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса "Барометр польского рынка". Исследование показало шокирующий результат, к примеру, по сравнению с прошлыми годами. Так, по состоянию на сегодня, почти 90% украинцев очень позитивно относятся к полякам. Одни благодарны за жилье, другие за работу, третьи, которые давно проживают в Польше, за моральную поддержку и готовность всегда прийти на помощь.

 

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше существенно выросли цены на жилье, некоторые квартиры достигают стоимости в 3000 злотых.



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Источник: Comments.ua, Facebook
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