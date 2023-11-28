Как в Польше относятся к украинцам и россиянам: что изменилось в соседней стране

Среди жителей Польши снижается уровень симпатий гражданам Украины. Но самая большая неприязнь у поляков к россиянам, а свои самые большие симпатии они проявляют к американцам.

Как поляки относятся к украинцам и россиянам (фото из открытых источников)

Об этом информирует Ukrayina.pl , ссылаясь на результаты опросов Института рыночных и социальных исследований (IBRiS), которые его провели, выполняя заказы портала Onet.

В частности, в Польше был проведен опрос местных жителей, об их отношении к представителям других наций, чтобы уравнять, как изменились симпатии с течением времени. Сами результаты исследования показали, что больше всего польские граждане любят американцев (72%).

Также представителями любимых наций они назвали чехов (63%) и словаков (62%). Следующими в рейтинге идут шведы (60%), литовцы (58%), британцы (57%), японцы (55%) и французы (54%).





Как показали результаты опроса, процент дружелюбного отношения граждан Польши к гражданам Украины уменьшается. С симпатией относятся к жителям Украины 53% наших соседей, отрицательным называют свое отношение – 20%.

Эти цифры выше, чем перед полномасштабным вторжением захватчиков в Украину. В частности, до 24 февраля 2022 года положительно относились к украинцам 48% польских граждан. Сразу, когда началась великая война, свои симпатии к украинцам демонстрировали 64% поляков.

Гражданам РФ сейчас симпатизируют только 13% опрошенных жителей Польши. Эти цифры становятся все ниже. К 2020 году более половины поляков положительно относились к россиянам, перед началом полномасштабного вторжения этот показатель снизился до 36%, после начала войны в Украине – до 22%.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава Пентагона предупредил солдат в Польше