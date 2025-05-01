Кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины: детали инцидента

Польская полиция расследует дело о снятия украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.

Гжегож Браун. Фото: из открытых источников

"Сотрудники установили личность мужчины, который снял флаг Украины со здания городского совета. Также детально анализируются записи, касающиеся этого инцидента. Собранные материалы будут переданы в прокуратуру", – сообщила полиция.

При этом правоохранители добавили, что за такое поведение грозят правовые последствия.

В сети уже появились фрагменты видео с митинга Брауна. На них видно, как мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и передал его кандидату в президенты. Затем мужчина вставил на это место польский флаг. На видео видно, что кандидата в президенты поощряет этот поступок активиста и пожимает ему руку в знак благодарности.

Также видео видно, что во время инцидента собравшиеся на митинге скандируют лозунг: "Здесь Польша".

Далее кандидат в президенты Польши решил подстраховаться, обратившись с призывом к толпе.

"Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность", – обратился Браун к участникам митинга.

Он объявил, что украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.

Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал выходку на акции антиукраинского кандидата в президенты в Белой Подляской, где сорвали с мэрии украинский флаг, сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.

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