Кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины: детали инцидента

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Кравцев Сергей
Польская полиция расследует дело о снятия украинского флага со здания городского совета в Белой Подляской во время митинга кандидата в президенты, депутата Европарламента Гжегожа Брауна.
Гжегож Браун. Фото: из открытых источников
При этом правоохранители добавили, что за такое поведение грозят правовые последствия.
В сети уже появились фрагменты видео с митинга Брауна. На них видно, как мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и передал его кандидату в президенты. Затем мужчина вставил на это место польский флаг. На видео видно, что кандидата в президенты поощряет этот поступок активиста и пожимает ему руку в знак благодарности.
Также видео видно, что во время инцидента собравшиеся на митинге скандируют лозунг: "Здесь Польша".
Далее кандидат в президенты Польши решил подстраховаться, обратившись с призывом к толпе.
Он объявил, что украинский флаг будет передан в ближайшее консульство Украины.
Посол Украины в Польше Василий Боднар назвал выходку на акции антиукраинского кандидата в президенты в Белой Подляской, где сорвали с мэрии украинский флаг, сознательной провокацией с целью навредить отношениям между странами.
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