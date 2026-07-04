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Киев должен выполнить ультиматум: в Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

Лидер польской оппозиции потребовал использовать все политические механизмы, чтобы остановить евроинтеграцию Украины

4 июля 2026, 14:28
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Кравцев Сергей

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский призвал своих соратников добиваться блокирования вступления Украины в Европейский Союз. Соответствующее заявление содержится в его письме к членам партии, выдержки из которого опубликовали польские СМИ.

Киев должен выполнить ультиматум: в Польше призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

Польша. Фото: из открытых источников

Политик заявил, что в случае победы "Права и справедливости" на следующих парламентских выборах партия не поддержит членство Украины в ЕС до тех пор, пока Киев, по его мнению, не изменит свою политику в вопросах исторической памяти.

Качиньский подверг резкой критике прославление деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, заявив, что Польша не должна соглашаться на вступление в Евросоюз государства, которое, по его оценке, придерживается подобного курса.

Кроме того, лидер оппозиции призвал использовать все доступные политические инструменты, чтобы помешать действиям правительства Дональда Туска, направленным на дальнейшее продвижение европейской интеграции Украины.

В письме Качиньский также заявил, что Польша на протяжении многих лет несет значительные расходы, оказывая поддержку Украине, в том числе ее государственным институтам и армии. На этом фоне он подверг критике решение Киева присвоить одной из воинских частей почетное наименование, связанное с УПА, назвав этот шаг неприемлемым для польского общества.

Заявления главы крупнейшей польской оппозиционной силы прозвучали на фоне очередного обострения дискуссий между Киевом и Варшавой по вопросам исторической памяти. При этом официальное польское правительство продолжает заявлять о поддержке Украины, одновременно настаивая на необходимости решения спорных исторических вопросов путем диалога.

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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-07-04/kaczynski-napisal-list-do-partii-kategoryczna-deklaracja-ws-ukrainy/
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