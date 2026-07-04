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Київ має виконати ультиматум: у Польщі закликали заблокувати вступ України до ЄС

Лідер польської опозиції вимагає використовувати всі політичні механізми, щоб зупинити євроінтеграцію України

4 липня 2026, 14:28
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Кравцев Сергей

Лідер польської опозиційної партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський закликав своїх соратників добиватися блокування вступу України до Європейського Союзу. Відповідна заява міститься у його листі до членів партії, витяги з якої опублікували польські ЗМІ.

Київ має виконати ультиматум: у Польщі закликали заблокувати вступ України до ЄС

Польща. Фото: з відкритих джерел

Політик заявив, що у разі перемоги "Права та справедливості" на наступних парламентських виборах партія не підтримає членство України в ЄС доти, доки Київ, на його думку, не змінить своєї політики у питаннях історичної пам'яті.

Качинський піддав різкій критиці прославлення діячів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, заявивши, що Польща не повинна погоджуватися на вступ до Євросоюзу держави, яка, за його оцінкою, дотримується такого курсу.

Крім того, лідер опозиції закликав використати всі доступні політичні інструменти, щоб перешкодити діям уряду Дональда Туска, спрямованим на подальше просування європейської інтеграції України.

У листі Качинський також заявив, що Польща протягом багатьох років несе значні витрати, надаючи підтримку Україні, зокрема, її державним інститутам та армії. На цьому фоні він розкритикував рішення Києва привласнити одній з військових частин почесне найменування, пов'язане з УПА, назвавши цей крок неприйнятним для польського суспільства.

Заяви голови найбільшої польської опозиційної сили пролунали на тлі чергового загострення дискусій між Києвом та Варшавою щодо історичної пам'яті. При цьому офіційний польський уряд продовжує заявляти про підтримку України одночасно наполягаючи на необхідності вирішення спірних історичних питань шляхом діалогу.

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Джерело: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-07-04/kaczynski-napisal-list-do-partii-kategoryczna-deklaracja-ws-ukrainy/
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