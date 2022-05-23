Киев усиливает интеграцию с Варшавой: как это может помочь победить РФ и приблизить Украину к ЕС

В Украине побывал с визитом президент Польши Анджей Дуда, выступив перед Верховной Радой. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал законопроект о фактическом приравнивании прав поляков и украинцев. А также сообщил, что Польша и Украина ввели совместный таможенный контроль. Как расцениваете подобные шаги? Что можно сказать о взаимоотношениях Польши и Украины в данный момент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: сайт президента Украины

Наши граждане со статусом временной защиты имеют право на работу и доступ к социальным услугам на уровне с гражданами стран ЕС

По мнению народного депутата Украины VIII созыва, эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, усиленное сотрудничество с Польшей – это продолжение евроинтеграции явочным порядком.

"Ускоренное вступление Украины в ЕС является одним из приоритетов для президента Владимира Зеленского и требует предоставления нашей стране статуса кандидата уже на июньском заседании Совета ЕС, а также ускоренной процедуры обретения членства. Однако многие вопросы можно решать параллельно, не дожидаясь прохождения всех бюрократических процедур в Брюсселе", – подчеркивает эксперт.

Он напоминает, что два месяца назад Украина присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E. Минцифры ведет переговоры об отмене платы за роуминг для украинских пользователей в Европе. Еврокомиссия приняла решение о либерализации украинского экспорта, и теперь отменены ограничительные квоты и тарифы. Украинские беженцы получили в европейских странах фактически право на жительство – и это беспрецедентный случай. Наши граждане со статусом временной защиты имеют право на работу и доступ к социальным услугам на уровне с гражданами стран ЕС.

"Теперь Зеленский предлагает предоставить подобные права польским гражданам на территории Украины. Когда данная инициатива покажет свою эффективность, вполне возможно ее распространение на граждан других стран-партнеров, – отмечает Игорь Попов. – Что касается общего таможенного контроля, то это должно не только уменьшить очереди на пунктах пропуска, но и преодолеть коррупцию. Ведь одним из индикаторов проблем на границе было сравнение таможенной стоимости товаров между оценкой польской таможни и украинской. Сейчас через польскую границу значительно увеличился импорт, в том числе горючего. И упрощение таможенных процедур поможет, в том числе, урегулировать дефицит бензина на заправках".

Польша в новой военной реальности должна стать тылом Украины и её армии

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик уверен, что особые права для граждан Польши и совместный таможенный контроль означают курс на дальнейшее укрепление связей между Польшей и Украиной.

"В частности, это предполагает глубокую экономическую интеграцию, привлечение поляков к экономической деятельности на территории Украины и создание польско-украинского таможенного союза, – отмечает эксперт. – На данный момент отношения Польши и Украины можно охарактеризовать как стратегическое партнерство, которое активно развивается на фоне войны. Проблема в том, что длительное время стратегическое партнерство между нашими странами, несмотря на подписанные договоренности, носило в большей степени декларативный характер. Ему не хватало конкретных действий и содержания. Ситуация изменилась после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля".

Польша, подчеркивает Денис Москалик, проявила себя как один из наиболее активных друзей Украины, поставляя необходимые вооружения, являясь хабом и путем для поставок со стороны других иностранных партнеров, а также важным транзитным путем для украинской экономики. И одновременно – путем и прибежищем для украинских беженцев.

"Теперь же, – продолжает он, – речь идет об интеграции, причем в условиях длительной войны. Это особенно важно, учитывая, что Россия осуществляет морскую блокаду Украины, а также наносит ракетные удары на всю глубину украинской территории, выводя из строя предприятия военно-промышленного комплекса и коммуникации. Польша в новой военной реальности должна стать тылом Украины и её армии, экономической и транзитной опорой для украинского государства, сыграть выдающуюся роль в том, чтобы Украина выстояла в войне и смогла восстановиться".

Кроме того, акцентирует эксперт, Польша сейчас занимается повышением своего международного статуса и авторитета в качестве форпоста и защитника Европы на востоке. Рост российской угрозы, подчеркивает Денис Москалик, способствует этому, а активное участие в помощи Украине дает новые возможности для утверждения более высокого статусу Варшавы на международной арене.

"В этих условиях то, что нужно Варшаве – это собственный интеграционный проект с Украиной, дабы укрепить свои позиции, полученные в результате войны и российской угрозы. Наша же страна соответствующими законами и указами благодарит Польшу за помощь. Желая и в дальнейшем иметь в её лице опору для победы в войне и дальнейшего экономического восстановления, – поясняет эксперт. – Дума, речь в дальнейшем пойдет и об экономической интеграции, и о совместных предприятиях, и о польских инвестициях в украинскую экономику. Наряду с этим большой интеграционный проект вступления Украины в ЕС сейчас не удается реализовать. Те же представители МИД Франции говорят о 15-20 годах, необходимых для вступления Украины в Евросоюз. В этих условиях нам следует делать ставку на малый интеграционный проект с региональными партнерами, в первую очередь с Польшей".

Читайте также на портале "Комментарии" – три месяца войны в Украине, как 9 лет в Афганистане: в британской разведке озвучили потери РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!