О чем говорит внутренняя ситуация в Польше: заложником чего стала Украина

В Польше прошло почти полтора месяца с парламентских выборов, однако новое правительство сформировать пока не получается. Продолжается уже поствыборное противостояние партии "Право и справедливость", представленной действующим президентом Дудой и действующим премьером Моравецким – с оппозиционными силами (во главе с лидером "Гражданской платформы" Дональдом Туском), которые после октябрьских выборов претендуют на формирование своего правительства. Ситуацией воспользовались представители прошедшей в парламент, но набравшей слишком мало для реального веса, ультраправой партии "Конфедерация", которые стоят (как, похоже, стоящий за ними Кремль) за блокированием украино-польской границы. Туск уже обвинил пока еще премьера Моравецкого в бездействии, которое портит отношения с Украиной, а также вредит самой Польше. О чем говорит происходящее? Кто и в какие игры играет? Что следует делать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Моравецкий - Туск. Фото из открытых источников

Происходящее – это не кризис украино-польских отношений, скорее – временные трудности

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

т.к. партия власти набрала больше всех на выборах. Но при этом у нее недостаточно голосов, чтоб делать это самостоятельно. А в Сейме теперь – недостаточно желающих делать это вместе с ПиС". "То, что происходит сейчас в Польше с формированием нового правительства – прогнозируемо. Дуда как представитель правящей партии ПиС пытается затягивать процесс формирования нового – оппозиционного – правительства. Именно поэтому он предложил формировать новое правительство Моравецкому

По словам эксперта, в отведенные законом сроки (несколько недель) Моравецкий будет пытаться сформировать правящую коалицию. Состоится голосование. Скорее всего, провальное для ПиС. После чего Дуда даст возможность формировать коалицию/правительство оппозиционным силам. И они ("Гражданская коалиция", партия "Третий путь" и "Левые"), думается, сумеют это сделать.

"Стратегически такое затягивание времени мало что дает ПиС. Но пока еще правящая партия не хочет упускать возможность как можно дольше оставаться у власти", – поясняет Олеся Яхно.

При этом, продолжает она, правительство Туска явно будет более евроцентричным, нежели правительство Моравецкого. И это хорошо и для ЕС, и для нас.

Протекционистская позиция проявляется и в отношении конкуренции перевозчиков", – отмечает аналитик. "Что касается проблемы с блокированием границы, тут явно ПиС на стороне польских перевозчиков. Такая позиция правительства Моравецкого была проявлена и в предвыборный период, когда оно резко выступало против экспорта украинской агропродукции

По словам Олеси Яхно, то, что ЕС снял квоты на ряд украинских услуг и товаров, действительно, не нравится некоторым членам евросообщества. Той же Польше.

"Но то, что у будущего правительства (Туска) будет другой подход – факт. Он более, нежели Моравецкий, склонен прислушиваться к позиции Брюсселя, а также более входит в ситуацию Украины, страдающей от российской агрессии", – поясняет эксперт.

Она считает, что происходящее нельзя назвать кризисом украино-польских отношений. Скорее – временными трудностями.

российского следа. Но первопричина, как мне кажется, в том, что ультраправые традиционно пытаются пользоваться неким временным безвластием, чтоб решать свои проблемы, накапливать политические баллы, возможно, отрабатывать некие задачи. Такое происходит не только в Польше, мы видим сейчас нечто подобное в Словакии Ну, а РФ, когда возникает удобные момент, обязательно пытается им воспользоваться, чтоб ослабить единство ЕС, ухудшить отношения Украины с европейскими соседями, ударить по нашему экспорту. В том числе путем подогрева определенных настроений в тех же Польше и Словакии", – констатирует аналитик. "Уверена, после формирования нового правительства (скорее всего – до нового года) ситуацию удастся уладить. В то же время, нельзя исключать в таком блокировании

Нынешнее руководство Польши закрывает глаза на подобные бесчинства на границе

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак поделился таким комментарием:

"То, что сейчас происходит на украино-польской границе, с одной стороны, нельзя рассматривать как официальную позицию властей Польши. Потому что блокированием занимается якобы исключительно Ассоциация польских перевозчиков. Но, с другой стороны, мы видим, что временное правительство почти три недели не реагировало на происходящее. Лишь на днях появилась некая словесная реакция. И то – в ракурсе призывов к украинской стороне идти на какие уступки ".

Хоть, акцентирует эксперт, согласно всем международным соглашениям, в том числе, между Украиной и Польшей, между Украиной и ЕС (членом которого является Польша), действия польских перевозчиков являются неправомерными. Те претензии, которые они выдвигают в адрес украинских перевозчиков, противоречат и внутренней политике ЕС (с точки зрения конкуренции), и Соглашению, которое подписано и продлено до середины 2024 года между Украиной и Евросоюзом касательно транспортного безвиза. Согласно ему, напоминает Андрей Новак, украинские перевозчики, учитывая сложнейшую ситуацию, в которой оказалась наша держава из-за российской агрессии, не имеют ограничений для пересечения границ стран ЕС, передвижения по Евросоюзу.

"Однако нынешнее руководство Польши закрывает глаза на подобные бесчинства на границе. Это можно пояснять избирательным и постизбирательным процессом, когда не сформировано новое правительство. Никто из польских политиков, похоже, не хочет брать ответственность за решение данной проблемы, что чревато негативной реакций со стороны части общества", – считает эксперт.

По его мнению, есть надежда, что, когда появится новое правительство, оно возьмется за решение этой проблемы. Этому же может поспособствовать и то, что сейчас происходит на польско-германской границе.

фактически защищающая своей грудью ту же Польшу, фактически всю Европу – от российской агрессии". "Власть ФРГ фактически демонстрирует польским властям и перевозчикам, что на их действия по блокированию границы между Украиной и Польшей, может последовать зеркальный ответ. Кроме того, уже есть заявление Еврокомиссии – если польская сторона не урегулирует проблемы на украино-польской границе, то Польшу могут ожидать штрафы и сокращение финансирования из бюджета ЕС. Что-то типа того, что Брюссель применял по отношению к Венгрии, блокировав централизованное финансирование из бюджета ЕС. Такие действия со стороны ФРГ и руководства ЕС дают надежду, что до конца этого года блокада будет снята – если не полностью, то хотя бы частично. Ситуация не сможет затягиваться, – считает Андрей Новак. – Слишком большой резонанс. И слишком большие убытки несет Украина

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