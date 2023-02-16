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Красный Крест в Польше объявил о новой программе помощи для беженцев с Украины

После начала войны, польские власти оперативно создали все необходимые условия для проживания такого большого количества беженцев – это были целые таборы по оказанию помощи: горячая еда и напитки, работа, жилье, медицинская помощь и теплые вещи.

сегодня, 19:11
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Украинских граждан сейчас где только нет. Из-за внезапной российской агрессии, которая постучалась в дверь каждого украинца, миллионы семей вынужденно покинули не только собственные жилища, но и страну в целом. Так, к примеру, границу с Польшей пересекло более 8 миллионов человек, и в эту цифру, к слову, не в считаны граждане, уехавшие в соседнее государство до 24 февраля 2022 года. После начала войны, польские власти оперативно создали все необходимые условия для проживания такого большого количества беженцев – это были целые таборы по оказанию помощи: горячая еда и напитки, работа, жилье, медицинская помощь и теплые вещи. Одновременно с государственными программами помощи, в Польше начали появляться и другие организации, которые протянули руку помощи переселенцам, среди которых и местное представительство Красного Креста.

Красный Крест в Польше объявил о новой программе помощи для беженцев с Украины

фото тематическое, из открытых источников

На протяжении почти года войны, негосударственная организация предоставила украинцам невероятно большой объем помощи. Переселенцы имели возможность получить, как гуманитарную, так и финансовую помощь, которая выплачивалась им на протяжении 3 месяцев. Сегодня же, передает издание Observer.info, Красный Крест нарушил молчание и объявил о новой программе, которая была запущена вчера, 15 февраля. Воспользоваться ею смогут почти все украинцы, приехавшие в Польшу после начала российского вторжения.


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Красный Крест намерен выдать украинцам ваучеры на сумму в 500 злотых, по которым беженцы смогут совершить покупку в более чем 6 тысячах торговых точек.

Для того, чтобы оформит помощь, переселенцам необходимо лично обратиться в отделение польского Красного Креста.

Получить помощь, говориться в сообщении, смогут лишь те беженцы, которые соответствуют следующим требованиям:

·         Люди со справкой о неработоспособности;

·         Женщины старше 60 лет;

·         Мужчины старше 65 лет;

·         Беременные женщины;

·         Граждане, воспитывающие ребенка в возрасте до 1 года;

·         Одинокие украинцы, воспитывающие от 3 детей и больше.

В случае, если беженец относиться к одной из указанных категорий, ему будет предоставлен ваучер на 500 злотых.

Напомним, ранее мы сообщали, что Новая Зеландия оказалась в эпицентре стихийного бедствия. 



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Источник: https://pl-ua.news/informatsijni-statti/chervonyj-khrest-oholosyv-pro-novu-prohramu-dopomohy-dlia-ukrainskykh-bizhentsiv-u-polshi-iak-otrymaty/
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