Красный Крест в Польше объявил о новой программе помощи для беженцев с Украины

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Vitalii Rozkariaka
Украинских граждан сейчас где только нет.
Из-за внезапной российской агрессии, которая постучалась в дверь каждого
украинца, миллионы семей вынужденно покинули не только собственные жилища, но и
страну в целом. Так, к примеру, границу с Польшей пересекло более 8 миллионов
человек, и в эту цифру, к слову, не в считаны граждане, уехавшие в соседнее
государство до 24 февраля 2022 года. После начала войны, польские власти
оперативно создали все необходимые условия для проживания такого большого
количества беженцев – это были целые таборы по оказанию помощи: горячая еда и
напитки, работа, жилье, медицинская помощь и теплые вещи. Одновременно с
государственными программами помощи, в Польше начали появляться и другие
организации, которые протянули руку помощи переселенцам, среди которых и
местное представительство Красного Креста.
фото тематическое, из открытых источников
На протяжении почти года войны, негосударственная
организация предоставила украинцам невероятно большой объем помощи. Переселенцы
имели возможность получить, как гуманитарную, так и финансовую помощь, которая
выплачивалась им на протяжении 3 месяцев. Сегодня же, передает издание Observer.info, Красный Крест нарушил
молчание и объявил о новой программе, которая была запущена вчера, 15 февраля. Воспользоваться
ею смогут почти все украинцы, приехавшие в Польшу после начала российского
вторжения.
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Красный Крест намерен выдать украинцам ваучеры
на сумму в 500 злотых, по которым беженцы смогут совершить покупку в более чем
6 тысячах торговых точек.
Для того, чтобы оформит помощь, переселенцам
необходимо лично обратиться в отделение польского Красного Креста.
Получить помощь, говориться в сообщении,
смогут лишь те беженцы, которые соответствуют следующим требованиям:
·
Люди со справкой о неработоспособности;
·
Женщины старше 60 лет;
·
Мужчины старше 65 лет;
·
Беременные женщины;
·
Граждане, воспитывающие ребенка в
возрасте до 1 года;
·
Одинокие украинцы, воспитывающие
от 3 детей и больше.
В случае, если беженец относиться к одной из
указанных категорий, ему будет предоставлен ваучер на 500 злотых.
Напомним, ранее мы сообщали, что Новая
Зеландия оказалась в эпицентре стихийного бедствия.
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