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Кризис нарастает: посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявления Зеленского

В МИД Польши обиделись на слова Зеленского во время выступления на Генассамблее ООН

сегодня, 16:55
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Кравцев Сергей
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Посла Украины Василия Зварыча вызвали в польское МИД для объяснений заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой позиции Варшавы за введение зернового эмбарго. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Polsat News".

Кризис нарастает: посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявления Зеленского

Посол Украины в Польше Василий Зварыч. Фото из открытых источников

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Польши, дипломату сообщили о "решительном протесте польской стороны" против слов Зеленского.


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"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны по поводу вчерашних заявлений президента В. Зеленского на Генассамблее ООН о том, что некоторые страны ЕС притворялись солидарными, косвенно поддерживая Россию", — сказано в нем.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что этот тезис неправдив по отношению к Польше.

По его словам, давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не является надлежащим методом разрешения споров между странами.

Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые со стороны польского правительства по эмбарго на зерно, якобы согласуются с национальным правом, правом ЕС и международным законодательством.

Замминистра также выразил обеспокоенность недавним публичным сообщением высших представителей украинских властей, "навязывающих одностороннюю точку зрения на многоаспектную проблему экспорта украинской агропродукции в соседние страны".

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Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2023-09-20/ambasador-ukrainy-wezwany-do-msz-reakcja-na-wypowiedz-prezydenta-zelenskiego/?ref=slider
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