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Любимые нации поляков: есть ли среди них украинцы

Поляки назвали любимые нации. Лидируют американцы, а самый низкий в рейтинге стоят россияне.

сегодня, 14:50
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Автор:

Slava Kot

По результатам опроса CBOS, поляки больше всего симпатизируют американцам, итальянцам, англичанам, словакам, чехам и украинцам. А вот россияне заняли последнее место в рейтинге излюбленных наций среди жителей Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Eska.

Любимые нации поляков: есть ли среди них украинцы

Украинцы и поляки. Фото: Wojtek Jargiło/PAP

Польский центр общественного мнения CBOS спросил поляков об их отношении к 20 нациям. Оказалось, что больше всего симпатий у жителей Польши испытывают к американцам – 68%. Лишь 6% опрошенных указали, что американцы им не нравятся. На втором месте оказались итальянцы – 61% положительно относятся, а 8% – отрицательно. Тройку лидеров замыкают англичане – 60% поляков симпатизируют им, а 11% противоположно мнению.


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Далее в рейтинге расположились словаки (54% симпатизируют, а 11% относятся неприязненно), чехи (54% против 13%). Украинцы оказались шестой нацией по симпатии среди жителей Польши. 51% поляков нравятся украинцы, а 17% указали противоположное мнение. После украинцев в рейтинге идут шведы, литовцы, финны, французы, эстонцы, венгры, немцы и другие.

Больше полякам не симпатизируют белорусы — 19%, ромы — 16%, арабы — 15% и россияне — 6%. Также россияне набрали самый высокий процент среди наций, которые не нравятся полякам – 82%. В то время как ближайшие к ним в рейтинге арабы получили 59%.

Свои исследования CBOS проводит каждый год в феврале. Согласно прошлогодним показателям, опубликованным к началу российского вторжения, симпатии к россиянам резко упали с 29% до 6%. А неприязнь рекордно возросла, с 38% до 82%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сравнении цен в Польше и Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на поставки истребителей для Украины от Польши и Словакии.



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Источник: https://www.eska.pl/wroclaw/te-narody-polacy-lubia-najbardziej-inne-troche-mniej-badanie-aa-imt5-r5ck-G2qk.html
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