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Главная Новости Мир Польша Магера: Создается впечатление, что для работы на польскую границу отбирают рафинированных шовинистов
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Магера: Создается впечатление, что для работы на польскую границу отбирают рафинированных шовинистов

Бывший член ЦИК Андрей Магера обратил внимание на отношение польских таможенников и пограничников к украинцам. По его словам, они ведут себя нагло, а украинские власти закрывают глаза на проблему

сегодня, 13:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Андрей Магера говорит о том, что польские таможенники и пограничники, работающие на границе с Украиной, не всегда адекватно ведут себя по отношению к украинцам.

Магера: Создается впечатление, что для работы на польскую границу отбирают рафинированных шовинистов

Андрей Магера рассказал о хамстве польких пограничников

"Иногда создается впечатление, что среди поляков на пограничную службу и таможню на украинской границе отбирают рафинированных шовинистов и наглецов",
– написал он в Фейсбуке.

В этом контексте он рассказал историю, которая с ним случилась десять лет назад. Тогда Магера пересекал границу на собственном автомобиле. С документами у него все было хорошо, сигарет и алкоголя не было.

"Наконец-то нашли к чему придолбаться: "А чего пан не муви по польски?!" И тут меня начали шляки трафлять и спросил, почему они, работая годами на украинско-польской границе, не изучают украинский. На что получил с презрением ответ типа зачем мне твой украинский язык",
– рассказал Магера.

По его словам, с годами проблема никуда не исчезла.

"Недавно жена вернулась из Польши и рассказывала, как грубо и нагло польская пограничница накричала на украинскую семью – маму с ребенком. И люди бесправны. Потому что понимают, что как только начнут себя отстаивать, их сразу развернут домой",
– говорит Магера.

По его мнению, украинские официальные лица не решаются поднимать эту проблему перед своими польскими коллегами, но это стоило бы сделать.

"Потепление украинско-польских отношений может в любой момент остыть. Это ведь процесс взаимный и должно быть движение навстречу друг другу. Тем более что история это такая непредсказуемая вещь и еще непонятно, кто, когда и при каких обстоятельствах вынужден будет просить помощи у соседа",
– подытожил Магера.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры приступили к блокированию на пункте пропуска "Шегини". По его информации, поляки остановили движение даже легковых автомобилей.

Кроме того, спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе с Польшей "застряли" тысячи грузовиков.




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Источник: https://www.facebook.com/andriy.magera
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