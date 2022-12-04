Мэр польского города инициировал сбор гуманитарной помощи для украинцев: подробности

С начала российско-украинской войны Польша усердно поддерживает всех, кто пострадал от агрессора — беженцев обеспечивают едой и тёплой одеждой, предоставляют бесплатное жилье и помогают с поиском работы. И если с теми, кто решился уехать с Украины все более-менее ясно, то граждане, оставшиеся дома, рискуют жить в адский условиях на фоне наступающей зимы, ведь практически во всех регионах очень часто отсутствует свет, горячая вода и отопления.

фото тематическое, из открытых источников

В связи с наступлением зимнего периода в польском городе Торунь организовали акцию "Огонь Победы", в рамках которой местные жители намерены собрать гуманитарную помощь для украинцев. Известно, что инициатором акции стал никто иной, как мэр города Михал Залески.

"Пришла зима. Война в Украине продолжается. Сейчас украинцам будет особенно тяжело, ведь многие из них живут в квартирах без окон и дверей, у многих из них отсутствует одежда, еда, элементарные средства гигиены. Мы должны в очередной раз сплотится и помочь нашим соседям. Я призываю всех граждан Торуня присоединится к сбору вещей, которые помогут украинцам пережить холода", — говориться в заявлении Залески.

По имеющимся данным, сейчас в Торуне происходит сбор следующих вещей:

· Теплая одежда – комбинезоны, термобелье, сапоги теплые и резиновые, носки, дождевики, нижнее белье, шапки;

· Средства гигиены – прокладки, мыло, шампуни, пеленки, памперсы, влажные салфетки, простыни;

· Медикаменты – обезболивающие таблетки, противоожоговые, капли в нос, таблетки от гриппа и сердечных болезней, витамины, противовирусные и ранозаживляющие средства;

· Продукты питания – консервы, вода, чай, кофе, сахар, соль и даже сигареты;

· Электроприборы – туристические газовые плиты, фонари, повербанки.

Помимо этого, поляки приносят в пункты сбора зажигалки, свечи, спички и спальные мешки.

Напомним, ранее мы сообщали о завершении проверки бомбоубежищ в Польше.

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