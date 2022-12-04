Мэр польского города инициировал сбор гуманитарной помощи для украинцев: подробности

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Vitalii Rozkariaka
С начала
российско-украинской войны Польша усердно поддерживает всех, кто пострадал от
агрессора — беженцев обеспечивают едой и тёплой одеждой, предоставляют
бесплатное жилье и помогают с поиском работы. И если с теми, кто решился уехать
с Украины все более-менее ясно, то граждане, оставшиеся дома, рискуют жить в
адский условиях на фоне наступающей зимы, ведь практически во всех регионах
очень часто отсутствует свет, горячая вода и отопления.
фото тематическое, из открытых источников
В связи с
наступлением зимнего периода в польском городе Торунь организовали акцию "Огонь
Победы", в рамках которой местные жители намерены собрать гуманитарную помощь
для украинцев. Известно, что инициатором акции стал никто иной, как мэр города
Михал Залески.
"Пришла зима.
Война в Украине продолжается. Сейчас украинцам будет особенно тяжело, ведь
многие из них живут в квартирах без окон и дверей, у многих из них отсутствует
одежда, еда, элементарные средства гигиены. Мы должны в очередной раз сплотится
и помочь нашим соседям. Я призываю всех граждан Торуня присоединится к сбору
вещей, которые помогут украинцам пережить холода", — говориться в заявлении
Залески.
По имеющимся
данным, сейчас в Торуне происходит сбор следующих вещей:
·
Теплая
одежда – комбинезоны, термобелье, сапоги
теплые и резиновые, носки, дождевики, нижнее белье, шапки;
·
Средства
гигиены – прокладки, мыло, шампуни, пеленки, памперсы, влажные салфетки,
простыни;
·
Медикаменты
– обезболивающие таблетки, противоожоговые, капли в нос, таблетки от гриппа и
сердечных болезней, витамины, противовирусные и ранозаживляющие средства;
·
Продукты
питания – консервы, вода, чай, кофе, сахар, соль и даже сигареты;
·
Электроприборы
– туристические газовые плиты, фонари, повербанки.
Помимо этого,
поляки приносят в пункты сбора зажигалки, свечи, спички и спальные мешки.
Напомним, ранее
мы сообщали о завершении проверки бомбоубежищ в Польше.
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