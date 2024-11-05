Между Польшей и Украиной снова разногласия: чем возмутился глава МИД Сикорский

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Кравцев Сергей
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу того, что Украина не обеспечила прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до ноября, хотя и обещала. Как передает портал "Комментарии", свое заявление польский министр сделал в интервью телеканалу TVN24.
Радослав Сикорский. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Польши отметил, что его украинский коллега Андрей Сибига обещал прогресс в вопросе эксгумации ко Дню всех святых.
Глава польского МИД акцентировал, что "единственное, что нужно Польше" – это согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен в 2017 году.
Стоит отметить, недавно Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.
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