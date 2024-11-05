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Между Польшей и Украиной снова разногласия: чем возмутился глава МИД Сикорский

Глава МИД Польши разочарован "отсутствием прогресса" по эксгумации жертв Волынской трагедии

сегодня, 10:45
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Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил сожаление по поводу того, что Украина не обеспечила прогресс в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии до ноября, хотя и обещала. Как передает портал "Комментарии", свое заявление польский министр сделал в интервью телеканалу TVN24.

Между Польшей и Украиной снова разногласия: чем возмутился глава МИД Сикорский

Радослав Сикорский. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Польши отметил, что его украинский коллега Андрей Сибига обещал прогресс в вопросе эксгумации ко Дню всех святых.

"Должен сказать, что я разочарован... (время, – Ред.) прошло – прогресса нет", – отметил Радослав Сикорский.

Глава польского МИД акцентировал, что "единственное, что нужно Польше" – это согласие Украины на возвращение к процессу эксгумации, который был приостановлен в 2017 году.                                      

"Мы считаем, что хоронить тела даже врагов по христианскому обряду является частью европейского культурного кодекса. И Украина, похоже, соглашается с этим, поскольку позволила эксгумировать 100 тысяч солдат вермахта, которые пришли [на ее территорию] как захватчики", – подытожил Сикорский.

Стоит отметить, недавно Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — вице-премьер-министр Польши Кшиштоф Гавковский выступает категорически против идеи сбивать российские ракеты из Польши и над территорией Украины. Об этом Кшиштоф Гавковский заявил в эфире польского радио ZET.




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