Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши – Orlen, заявила, что предновогоднее поднятие цены на топливо – это вынужденная мера, предпринятая исключительно во благо поляков. Как бы странно это не звучало, но именно так был прокомментирован рост стоимости топлива генеральным директором Orlen Даниэлем Обайтеком.



Даниэль Обайтек, из открытых источников

На вчерашней конференции, которая была организована пресс-службой Orlen, присутствовало очень много журналистов. В частности, каждый из них пришел в том числе для того, чтобы задать несколько вопросов руководству концерна, связанных с его финансированием бюджета России, у которой тот закупает большие объемы нефти. Судя по всему, в Orlen предполагали, что именно сотрудничество с РФ станет основным информационным поводом для СМИ, поэтому во избежание скандала пресс-служба компании предупредила журналистов, что задавать какие-либо вопросы представителям Orlen нельзя.

Присутствующий на пресс-конференции гендиректор Orlen заявил, что компания вынуждена была поднять цены в последние дни Нового года, чтобы не поднимать их сейчас, мол, в 2023 году существенно поднимется налог, поэтому, чтобы минимизировать расходы граждан, было принято решение поднять стоимость топлива раньше.

Помимо этого, во время своего выступления Обайтек мимолетно вспомнил и о сотрудничестве с РФ, отметив, что в этом месяце компания Orlen намерена закупить треть сырой нефти в России для своего завода в Плоцке. Больше никакой информации, связанной со страной-агрессором, не прозвучало.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Orlen, продолжив открытое партнерство с Россией, поставила в неловкое положение премьер-министра Польши, обещавшего позаботься, чтобы отечественные фирмы прекратили свое сотрудничество с РФ.

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