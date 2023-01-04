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Миллионы для России: польская компания Orlen, продолжающая работать с РФ, подняла цены на топливо

Известно, что в январе компания приобретет у РФ треть сырой нефти для своего завода в Плоцке

сегодня, 13:06
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши – Orlen, заявила, что предновогоднее поднятие цены на топливо – это вынужденная мера, предпринятая исключительно во благо поляков. Как бы странно это не звучало, но именно так был прокомментирован рост стоимости топлива генеральным директором Orlen Даниэлем Обайтеком.

Миллионы для России: польская компания Orlen, продолжающая работать с РФ, подняла цены на топливо

Даниэль Обайтек, из открытых источников

На вчерашней конференции, которая была организована пресс-службой Orlen, присутствовало очень много журналистов. В частности, каждый из них пришел в том числе для того, чтобы задать несколько вопросов руководству концерна, связанных с его финансированием бюджета России, у которой тот закупает большие объемы нефти. Судя по всему, в Orlen предполагали, что именно сотрудничество с РФ станет основным информационным поводом для СМИ, поэтому во избежание скандала пресс-служба компании предупредила журналистов, что задавать какие-либо вопросы представителям Orlen нельзя.

Присутствующий на пресс-конференции гендиректор Orlen заявил, что компания вынуждена была поднять цены в последние дни Нового года, чтобы не поднимать их сейчас, мол, в 2023 году существенно поднимется налог, поэтому, чтобы минимизировать расходы граждан, было принято решение поднять стоимость топлива раньше.

Помимо этого, во время своего выступления Обайтек мимолетно вспомнил и о сотрудничестве с РФ, отметив, что в этом месяце компания Orlen намерена закупить треть сырой нефти в России для своего завода в Плоцке. Больше никакой информации, связанной со страной-агрессором, не прозвучало.

Напомним, ранее мы сообщали, что компания Orlen, продолжив открытое партнерство с Россией, поставила в неловкое положение премьер-министра Польши, обещавшего позаботься, чтобы отечественные фирмы прекратили свое сотрудничество с РФ.



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Источник: https://wyborcza.biz/biznes/7,179190,29322500,orlen-windowal-ceny-dla-dobra-polakow-i-wciaz-finansuje-budzet.html?_ga=2.104336576.1324464662.1672827627-299088472.1667395130
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