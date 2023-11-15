Министр обороны Польши назвал единственный аргумент, который понимает Путин

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ответил на российскую критику по отношению размещения польских солдат у границы с Беларусью и назвал аргумент, который понимает президент России Владимир Путин.

Мариуш Блащак назвал довод для Путина. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков подверг критике Польшу из-за решения увеличить количество своих солдат на польско-белорусской границе. Песков заявил, что такое решение Варшавы не создает условий безопасности между странами. На слова спикера Кремля отреагировал глава Минобороны Польши, который назвал единственный аргумент для Путина.

"Путин понимает только аргумент силы. Лишь четкий сигнал о том, что польская армия сможет самостоятельно защитить свою территорию, остановит Россию от дальнейшей экспансии на запад", – ответил Мариуш Блащак в социальной сети Twitter.

Кроме того, Блащак заявил, что его страна не должна отказываться от создания одной из мощнейших армий на европейском континенте.

Напомним, что в июле 2022 года Польша объявила о масштабной программе перевооружения. В обновление входит закупка систем HIMARS, танков Abarms и совместное с Южной Кореей производство вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше назвали ультиматум для Украины, без которого вступление в ЕС невозможно. Заместитель министра иностранных дел Польши заявил, что "Украине не стоит мечтать о вступлении в ЕС", без выполнения условий от Варшавы.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО Йенсе Столтенберге, который рассказал, готов ли уже Путин к мирным переговорам об окончании войны на условиях Украины. Глава НАТО назвал средство, которое поможет склонить президента России к переговорам.