Многие грузовики не могут доехать до ВСУ: поляки блокируют военные грузы

Польские забастовщики заблокировали помощь для Вооруженных сил Украины. Грузовые автомобили, перевозящие грузы, так нужные военным, до сих пор не смогли въехать в Украину по причине блокировки границы .. Об этом сообщает волонтер из Украины Назар Смык .

Поляки блокируют военные грузы (фото из открытых источников)

На границе стоят и ждут минимум 2 грузовика для защитников. Еще 6 фур с прицепами простаивают 2 недели на территории Нидерландов из-за этой блокады.

"Фермеры снова не пускают грузовики для наших военных. 2 фуры ... Еще 6 грузовиков и прицепов стоят в Нидерландах уже 2 недели, потому что перевозчики тупо не могут их забрать. Угадайте почему? Потому что фуры до сих пор в Украине и не могут выехать через польских митингующих", — написал Назар Смык.

Волонтер утверждает, что представители польской полиции отказываются влиять на ситуацию и пропустить грузовики, потому что "может возникнуть конфликт с митингующими".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, кого поляки считают виновными в протестах польских фермеров . В феврале польские фермеры возобновили протесты на границах с Украиной, блокируют движение транспорта между странами и высыпают украинское зерно. Однако опрос SW Research, проведенный среди поляков, указывает, что Украина занимает третье место по ответственности за протесты польских фермеров.

SW Research по заказу издания Rzeczpospolita провело социологическое исследование среди поляков, чтобы выявить наиболее виновных по их мнению в протестах польских фермеров. В опросе поляков спросили "Кто несет наибольшую ответственность за ситуацию, в которой фермеры решили протестовать в Польше?"

Согласно опросу, наибольшую ответственность за протесты польских фермеров несет Европейская Комиссия — 27,7% поляков считают именно ее виновной в ситуации с фермерами.

