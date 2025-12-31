Молодые и привлекательные ИИ-девушки на видео массово призывают Польшу к выходу из ЕС

В TikTok молодые девушки ИИ призывают к "Полекситу"

В польском сегменте соцсетей разразился скандал из-за видео, созданных искусственным интеллектом, в которых привлекательные молодые женщины призвали к выходу Польши из Европейского Союза. Героини роликов, которые не существуют на самом деле, выглядели убедительно, говорили уверенно и апеллировали к "суверенитету" и "настоящей польскости".

Контент распространял TikTok-аккаунт Prawilne_Polki, ориентированный на аудиторию 15–25 лет. В видео звучали тезисы о "свободе выбора" вне ЕС и критике "паники" с призывом к возможному Polexit. Часть роликов выглядела почти аутентично, хотя другие имели заметные признаки ИИ, в частности, рассинхронность звука и мимики и неестественные интонации.

"Я хочу Polexit, потому что хочу свободы выбора, даже если это будет дороже. Я не помню Польши до Европейского Союза, но мне кажется, что тогда она была более польской", — говорит ИИ девушка на одном видео.

Старший аналитик по цифровым технологиям Польского института международных дел Александра Войтович отметила, что несмотря на наличие заметных признаков использования искусственного интеллекта, части поляков подобные манипуляции остаются незаметными.

Через некоторое время профиль Prawilne_Polki был удален. Однако Войтович отмечает, что это не останавливает от появления новых аккаунтов, которые будут распространять дезинформацию и призывать к "Полекситу".

Аналитики видят в этой кампании более широкую тенденцию, в том числе ультраправые нарративы все чаще нацеливаются на молодых женщин.

"У нас такая тенденция, когда речь идет об ультраправых, что молодые девушки становятся мишенью. И кто может лучше обратиться к молодым женщинам, как не другие молодые женщины. Мы наблюдаем такие явления в социальных сетях, как движение "традиционных жен". В США этого много, но это проникает и в Польшу", — пояснила Войтович.

Исследование UCE Research показало, что в 2025 году TikTok был основным источником информации о президентских выборах в Польше для 43,7% респондентов от 18 до 25 лет. Опрос United Surveys показал, что 24,7% поляков за Polexit, в то время как 65,7% выступают против.

