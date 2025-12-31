Молоді та привабливі ШІ-дівчата на відео масово закликають Польщу до виходу з ЄС

У польському сегменті соцмереж спалахнув скандал через відео, створені штучним інтелектом, у яких привабливі молоді жінки закликали до виходу Польщі з Європейського Союзу. Героїні роликів, які насправді не існують, виглядали переконливо, говорили впевнено й апелювали до "суверенітету" та "справжньої польськості".

У TikTok молоді дівчата ШІ закликають до "Полексіту"

Контент поширював TikTok-акаунт Prawilne_Polki, орієнтований на аудиторію 15–25 років. У відео звучали тези про "свободу вибору" поза ЄС і критику "паніки" з закликом до можливого Polexit. Частина роликів виглядала майже автентично, хоча інші мали помітні ознаки ШІ, зокрема розсинхрон звуку й міміки та неприродні інтонації.

"Я хочу Polexit, бо хочу свободи вибору, навіть якщо це буде дорожче. Я не пам’ятаю Польщі до Європейського Союзу, але мені здається, що тоді вона була більш польською", — говорить ШІ дівчина на одному відео.

Старша аналітикиня з цифрових технологій Польського інституту міжнародних справ Александра Войтович зазначила, що попри наявність помітних ознак використання штучного інтелекту, частини поляків подібні маніпуляції залишаються непомітними.

Через деякий час профіль Prawilne_Polki було видалено. Однак Войтович зауважує, що це не зупиняє від появи нових акаунтів, які будуть поширювати дезінформацію та закликати до"Полексіту".

Аналітики вбачають у цій кампанії ширшу тенденцію, зокрема ультраправі наративи дедалі частіше націлюються на молодих жінок.

"У нас така тенденція, коли йдеться про ультраправих, що молоді дівчата стають мішенню. І хто ж може краще звернутися до молодих жінок, як не інші молоді жінки. Ми спостерігаємо такі явища в соціальних мережах, як рух "традиційних дружин". У США цього багато, але це проникає і в Польщу", — пояснила Войтович.

Дослідження UCE Research показало, що у 2025 році TikTok був основним джерелом інформації про президентські вибори в Польщі для 43,7% респондентів віком від 18 до 25 років. Опитування United Surveys показало, що 24,7% поляків за Polexit, тоді як 65,7% виступають проти.

