Моравецкий поддержал протестующих на границе: что заявил польский премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо возобновить, поскольку она "хорошо работала". Во время заседания Сейма он сказал, что понимает многие аргументы протестующих на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "PAP".

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

"Наша делегация в Киеве согласовала некоторые изменения, которые, возможно, приведут к тому, что эти пустые грузовики, возвращающиеся через границу, будут пропускаться, что уже в некоторой степени разгрузит пробку и этот протест", — высказался Моравецкий.

По его словам, очень важно, чтобы министр инфраструктуры во время Совета министров инфраструктуры Евросоюза получил директивы, целью которых будет возвращение к прежней разрешительной системе.

Читайте также на портале "Комментарии" — блокада пунктов пропуска на границе с Украиной со стороны польских перевозчиков превратилась в очередной испытание для нашей страны, второй год отбивающейся от широкомасштабной российской агрессии. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать ситуацию и возможность ее разрешения с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – среди организаторов блокирования – представители ультраправой партии "Конфедерация", которые заявили о продлении сроки протеста до 1 февраля 2024 года. И в этих действиях недвусмысленно просматривается российское влияние. Почему такая ситуация стала возможна? Как ее решить? Какие выводы следует сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.