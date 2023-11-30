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Моравецкий поддержал протестующих на границе: что заявил польский премьер

Премьер Польши говорит, что понимает "многие аргументы" перевозчиков

сегодня, 17:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что систему разрешений для украинских перевозчиков необходимо возобновить, поскольку она "хорошо работала". Во время заседания Сейма он сказал, что понимает многие аргументы протестующих на границе с Украиной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "PAP". 

Моравецкий поддержал протестующих на границе: что заявил польский премьер

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

"Наша делегация в Киеве согласовала некоторые изменения, которые, возможно, приведут к тому, что эти пустые грузовики, возвращающиеся через границу, будут пропускаться, что уже в некоторой степени разгрузит пробку и этот протест", — высказался Моравецкий.


По его словам, очень важно, чтобы министр инфраструктуры во время Совета министров инфраструктуры Евросоюза получил директивы, целью которых будет возвращение к прежней разрешительной системе.

Читайте также на портале "Комментарии" — блокада пунктов пропуска на границе с Украиной со стороны польских перевозчиков превратилась в очередной испытание для нашей страны, второй год отбивающейся от широкомасштабной российской агрессии. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать ситуацию и возможность ее разрешения с экспертами.

Также издание "Комментарии" сообщало – среди организаторов блокирования – представители ультраправой партии "Конфедерация", которые заявили о продлении сроки протеста до 1 февраля 2024 года. И в этих действиях недвусмысленно просматривается российское влияние. Почему такая ситуация стала возможна? Как ее решить? Какие выводы следует сделать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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Источник: https://www.money.pl/gospodarka/kryzys-na-granicy-premier-chce-powrotu-do-starego-systemu-dzialal-dobrze-6968416165104128a.html
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Обсуждения

Нейтральний

сегодня, 17:58

А поляки точно наші друзі, як це торочать змі через кожну праску? Чи вони просто вирішили підзаробити на нашому горі? Проведу паралель: на заході України економічний бум і почався він десь у 2015-му, коли почали приїжджати біженці зі сходу. З початком повномасштабного вторгнення почався ще один етап переселення і росту бізнесу. У Польщі - те саме. Там і без війни було повно дешевої робочої сили з України, а зараз туди виїхало купа людей з грошима, бізнеси туди переїхали. Економіка Польщі переживає небувалий приплив грошей і дешевої робочої сили з України. Та ще й біженці кваліфіковані, лояльні і легко асимілюються. А оці усі блокування-бикування польських нациків не йдуть на користь добросусідським стосункам. Думаю настав час починати ігнорити і банити польські товари. Може так до них дійде, що ми взаємозалежні одне від одного?

Іван Сірко

сегодня, 17:38

тварюки польскі!!! цих протистувальників польских силою і танками розігнать!!! або всих зібрать і на передову, нехай там бикують!!!


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