Моравецкий раскритиковал Зеленского, рассказав, с кем тому лучше не вступать в союз

Президент Украины Владимир Зеленский и украинский народ не должна забывать о той помощи, которую уже предоставила и продолжает предоставлять Польша. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на съезде партии "Право и справедливость" в Катовице, пишет "Dziennik Gazeta Prawna".

Матеуш Моравецкий. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что, когда вопрос касается сугубо экономики, интересов польских фермеров, польские власти не будут считаться с мнение Берлина или Брюсселя. Для польской власти приоритет №1 – это благосостояние своих граждан и их интересы. Поэтому польские фермеры могут быть уверены в том, что они сегодня под надежной защитой, интересы агроолигархов из Украины в Польше никто лоббировать и защищать не намерен.

Также Матеуш Моравецкий назвал недавнее высказывание Владимира Зеленского в ООН "очень неуместным".

"Я понимаю, что он (Владимир Зеленский – ред.) сейчас думает, что у него будет тесный союз с Германией. Позвольте предупредить вас, что Германия всегда будет стремиться к союзу с русскими через головы стран Центральной Европы. Это Польша приняла под свои крыши несколько миллионов украинцев, это поляки приветствовали украинцев, это мы больше всех помогали в то время, когда немцы хотели послать в осажденный Киев 5 тысяч касок. Не стоит забывать об этом, президент Зеленский", — заявил польский премьер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время на фоне проблем с зерновым экспортом у Украины возникли серьезные трения с рядом соседних стран-членов ЕС. Среди таких оказалась и Польша, отношения с которой были подорваны, в том числе, излишне резкими высказываниями президента Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН. Со стороны официальных представителей Польши последовал ряд достаточно жестких заявлений после этого. И они продолжают сыпаться вот уже больше недели. Украина пытается сгладить острые углы. И сам Зеленский призывает убирать эмоции, акцентируя, что работа с соседями может и должна стать конструктивной. О чем говорит возросшее напряжение в отношениях Украины с европейскими соседями? Что следует делать для урегулирования проблемных моментов? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



