«Мы будем защищаться», - в Польше поделились планами в отношении РФ

В эфире "Радио Ольштын" известный общественный деятель и политик, учредитель организации "Право и Справедливость" Ярослав Качинський заявил, что в случае, если ситуация на Ближнем Востоке ухудшиться, Польша немедленно начнет строительство на границе с Калининградской областью такого же сооружения, что и на границе с Беларусью.

фото тематическое, из открытых источников

Известно, что строительство временной дамбы на польско-российской границе уже началось, почти две недели назад. Сооружение будет представлять собой ограждение из колюче-режущей проволоки высотой 2,5 м и шириной 3 м. Строительством данного заграждения занимаются непосредственно солдаты польской армии.

"В данный момент в Калининградскую область приезжает огромное количество беженцев с Ближнего Востока. Пока что все нормально, однако не исключено, что Россия не начнет использовать их для массовых бунтов и акций, как это не так давно было на польско-белоруской границе. Решение по строительству 3-метрового сооружения – это вынужденная мера, которая Польша обязана предпринять на фоне войны между РФ и Украиной. Да, идет война, и Россия может вести ее самыми разными и беспринципными методами", — отметил Качинський.

Ведущий радиопрограммы Кшистоф Кашубский акцентировал внимание политика на том, что в районах Вармии и Мазур с каждым днем собирается все больше оборудования и различной техники, среди которой, к слову, танки К2.

"Данные регионы являются стратегически важными, как для Польши, так и для русских. Вармии и Мазуры находятся вблизи Сувальського перешейка, который в теории может быть использован Россией для различных провокаций", — подытожил Качинський.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало, что переселенцы в Польше вскоре начнут платить за жилье.

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