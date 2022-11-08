«Мы будем защищаться», - в Польше поделились планами в отношении РФ

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Віталій Розкаряка
В эфире "Радио
Ольштын" известный общественный деятель и политик, учредитель организации
"Право и Справедливость" Ярослав Качинський заявил, что в случае, если ситуация
на Ближнем Востоке ухудшиться, Польша немедленно начнет строительство на
границе с Калининградской областью такого же сооружения, что и на границе с
Беларусью.
фото тематическое, из открытых источников
Известно, что
строительство временной дамбы на польско-российской границе уже началось, почти
две недели назад. Сооружение будет представлять собой ограждение из
колюче-режущей проволоки высотой 2,5 м и шириной 3 м. Строительством данного
заграждения занимаются непосредственно солдаты польской армии.
"В данный момент
в Калининградскую область приезжает огромное количество беженцев с Ближнего
Востока. Пока что все нормально, однако не исключено, что Россия не начнет
использовать их для массовых бунтов и акций, как это не так давно было на
польско-белоруской границе. Решение по строительству 3-метрового сооружения –
это вынужденная мера, которая Польша обязана предпринять на фоне войны между РФ
и Украиной. Да, идет война, и Россия может вести ее самыми разными и беспринципными
методами", — отметил Качинський.
Ведущий радиопрограммы
Кшистоф Кашубский акцентировал внимание политика на том, что в районах Вармии и
Мазур с каждым днем собирается все больше оборудования и различной техники,
среди которой, к слову, танки К2.
"Данные регионы
являются стратегически важными, как для Польши, так и для русских. Вармии и
Мазуры находятся вблизи Сувальського перешейка, который в теории может быть
использован Россией для различных провокаций", — подытожил Качинський.
Напомним, ранее
издание "Комментарии" сообщало, что переселенцы в Польше вскоре начнут платить
за жилье.
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