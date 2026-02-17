logo

Польша
commentss НОВОСТИ Все новости

«Мы должны осознавать риски»: Главнокомандующий полицией Польши прогнозирует всплеск преступности после войны в Украине

Генерал Марек Боронь: криминальные круги ожидают «современного оружия» и готовятся к росту спроса на наркотики

17 февраля 2026, 01:23
Польская полиция готовится к серьезным вызовам безопасности, которые могут возникнуть после завершения войны в Украине. Главнокомандующий полицией генерал Марек Боронь в комментарии изданию Wyborcza предостерег о возможной активизации криминальных элементов.

По мнению генерала, Польша может оказаться транзитной или целевой точкой для нелегальных потоков. "Мы должны отдавать себе отчет, что рано или поздно многие бывшие солдаты из передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах", — отметил Боронь.

Кроме незаконного обращения оружия, правоохранители усматривают угрозу в наркобизнесе. Генерал добавил, что преступные группировки уже сейчас готовятся к завершению войны, ожидая "всплеск спроса на наркотики и психотропные препараты".

По словам главы полиции, признаки подготовки криминала заметны уже сегодня: в обеих странах фиксируют строительство новых наркофабрик. Однако спецслужбы Польши и Украины активно противодействуют этим процессам. Марек Боронь заверил, что ведомства двух государств "сотрудничают, чтобы ликвидировать их" и предотвращать распространение опасных веществ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Сейм Польши сделал исторический шаг навстречу своим гражданам, защищающим Украину, сняв с них уголовную ответственность за службу в иностранной армии. Как сообщает Polskie Radio24, решение о полной амнистии было принято почти единогласно — "за" проголосовали 406 депутатов от властной коалиции и оппозиции.



