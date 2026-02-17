Польская полиция готовится к серьезным вызовам безопасности, которые могут возникнуть после завершения войны в Украине. Главнокомандующий полицией генерал Марек Боронь в комментарии изданию Wyborcza предостерег о возможной активизации криминальных элементов.

«Мы должны осознавать риски»: Главнокомандующий полицией Польши прогнозирует всплеск преступности после войны в Украине

По мнению генерала, Польша может оказаться транзитной или целевой точкой для нелегальных потоков. "Мы должны отдавать себе отчет, что рано или поздно многие бывшие солдаты из передовой в Украине появятся в Польше. А также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальных кругах", — отметил Боронь.

Кроме незаконного обращения оружия, правоохранители усматривают угрозу в наркобизнесе. Генерал добавил, что преступные группировки уже сейчас готовятся к завершению войны, ожидая "всплеск спроса на наркотики и психотропные препараты".

По словам главы полиции, признаки подготовки криминала заметны уже сегодня: в обеих странах фиксируют строительство новых наркофабрик. Однако спецслужбы Польши и Украины активно противодействуют этим процессам. Марек Боронь заверил, что ведомства двух государств "сотрудничают, чтобы ликвидировать их" и предотвращать распространение опасных веществ.

