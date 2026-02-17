logo_ukra

«Ми повинні усвідомлювати ризики»: Головнокомандувач поліції Польщі прогнозує сплеск злочинності після війни в Україні

Генерал Марек Боронь: Кримінальні кола очікують на «сучасну зброю» та готуються до зростання попиту на наркотики

17 лютого 2026, 01:23
Польська поліція готується до серйозних безпекових викликів, які можуть виникнути після завершення війни в Україні. Головнокомандувач поліції генерал Марек Боронь у коментарі виданню Wyborcza застеріг про можливу активізацію кримінальних елементів.

На думку генерала, Польща може стати транзитною або цільовою точкою для нелегальних потоків. "Ми повинні усвідомлювати, що рано чи пізно багато колишніх солдатів з передової в Україні з'являться в Польщі. А також більш сучасна зброя, яка буде затребувана в кримінальних колах", — зазначив Боронь.

Окрім незаконного обігу зброї, правоохоронці вбачають загрозу в наркобізнесі. Генерал додав, що злочинні угруповання вже зараз готуються до завершення війни, очікуючи на "сплеск попиту на наркотики та психотропні препарати".

За словами очільника поліції, ознаки підготовки криміналу помітні вже сьогодні: в обох країнах фіксують будівництво нових наркофабрик. Проте спецслужби Польщі та України активно протидіють цим процесам. Марек Боронь запевнив, що відомства двох держав "співпрацюють, щоб ліквідовувати їх" та запобігати поширенню небезпечних речовин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сейм Польщі зробив історичний крок назустріч своїм громадянам, які захищають Україну, знявши з них кримінальну відповідальність за службу в іноземній армії. Як повідомляє Polskie Radio24, рішення про повну амністію було ухвалено майже одноголосно — "за" проголосували 406 депутатів від владної коаліції та опозиції.                                                                                                  



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
