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"Мы думали, это грабители": странный незваный гость устроил погром в жилом доме в Польше

В пригороде Варшавы обычный вечер для одной семьи превратился в настоящий хоррор: в их дом ворвалось экзотическое животное.

19 августа 2026, 10:36
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Сергій Кречмаровський

Тихий пригородный район возле Варшавы возмутило событие, больше напоминающее сюжет приключенческого фильма или забавной комедии. Спокойный вечер хозяев одного из частных домов прервал странный шелест, треск и громкий грохот со стороны приусадебного участка. Когда неизвестный искатель приключений перебрался из сада непосредственно в жилое помещение, испуганные люди были уверены: в дом ворвались дерзкие грабители.

"Мы думали, это грабители": странный незваный гость устроил погром в жилом доме в Польше

Дикобраз забрался в жилой дом / Иллюстративное фото: создан с помощью ИИ

От уничтоженного сада до погрома в гостиной

Как выяснилось позже, незваным гостем оказался совсем не преступник, а крупный азиатский дикобраз. Животное, совершенно не присущее дикой природе Центральной Европы, сначала устроило "дегустацию" в садике: оно охотно полакомилось декоративными растениями, повредило цветы и разрыло ухоженные грядки.

Однако на этом экзотический визитер не остановился. Найдя открытую дверь, дикобраз смело прошел в дом. Испугавшись незнакомого пространства и закрытых стен, игольчатый зверь начал хаотично бросаться из стороны в сторону, переворачивая мебель, вазы и домашнюю утварь. Испуганные хозяева вызвали зоозащитников и соответствующие службы, ведь пытаться самостоятельно выгнать животное, покрытое длинными и острыми иглами, было опасно.

Откуда в Польше взялись азиатские дикобразы?

Прибывшие по вызову специалисты профессионально отловили животное с помощью специального оборудования и сеток. Дикобраза осмотрели ветеринары: оказалось, что зверь вполне здоров, хотя и испытал сильный стресс.

Ученые и экологи предостерегают: в последнее время под Варшавой все чаще замечают дикобразов. Скорее всего, они сбежали из частных зоопарков, питомников или нелегальных домашних хозяйств. Несмотря на то, что эти животные не проявляют агрессию первыми, в случае испуга они активно защищаются, выставляя острые иглы, что может представлять угрозу для людей и домашних собак.

В настоящее время местные власти призывают жителей пригородов быть бдительными, закрывать двери на ночь и в случае обнаружения экзотических зверей сразу обращаться к муниципальнцую стражу.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, как ошибка переводчика превратила речь Картера в дипломатический курьез.



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Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2026/08/18/porcupines-spread-near-warsaw-it-tasted-some-garden-plants-and-got-into-the-house
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