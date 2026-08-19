"Ми думали, це грабіжники": дивний непроханий гість влаштував погром у житловому будинку в Польщі

Тихий передміський район поблизу Варшави збурила подія, яка більше нагадує сюжет пригодницького фільму або комедії. Спокійний вечір господарів одного з приватних будинків перервав дивний шелест, тріск і гучний гуркіт із боку присадибної ділянки. Коли ж невідомий шукач пригод перебрався із саду безпосередньо в житлове приміщення, перелякані люди були впевнені: у дім вдерлися зухвалі грабіжники.

Дикобраз забрався до житлового будинку / Ілюстративне фото: створено за допомогою ШІ

Від знищеного саду до погрому у вітальні

Як з'ясувалося пізніше, непроханим гостем виявився зовсім не злочинець, а великий азійський дикобраз. Тварина, яка абсолютно не притаманна дикій природі Центральної Європи, спочатку влаштувала "дегустацію" в садку: звір залюбки поласував декоративними рослинами, пошкодив квіти та розрив доглянуті грядки.

Проте на цьому екзотичний візитер не зупинився. Знайшовши відчинені двері, дикобраз сміливо пройшов у будинок. Злякавшись незнайомого простору та закритих стін, голчастий звір почав хаотично кидатися з боку в бік, перевертаючи меблі, вази та хатнє начиння. Перелякані господарі викликали зоозахисників та відповідні служби, адже намагатися самостійно вигнати тварину, вкриту довгими та гострими голками, було небезпечно.

Звідки в Польщі взялися азійські дикобрази?

Фахівці, які прибули на виклик, професійно відловили тварину за допомогою спеціального обладнання та сіток. Дикобраза оглянули ветеринари: виявилося, що звір цілком здоровий, хоча й зазнав сильного стресу.

Науковці та екологи застерігають: останнім часом під Варшавою все частіше помічають дикобразів. Найімовірніше, вони є втікачами з приватних зоопарків, розплідників чи нелегальних домашніх утримань. Попри те, що ці тварини не є агресивними, у разі переляку вони активно захищаються, виставляючи гострі голки, що може становити загрозу для людей та домашніх собак.

Наразі місцева влада закликає мешканців передмість бути пильними, зачиняти двері на ніч і у разі виявлення екзотичних звірів одразу звертатися до муніципальної варти.

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