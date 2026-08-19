"Ми думали, це грабіжники": дивний непроханий гість влаштував погром у житловому будинку в Польщі

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Сергій Кречмаровський
Тихий передміський район поблизу Варшави збурила подія, яка більше нагадує сюжет пригодницького фільму або комедії. Спокійний вечір господарів одного з приватних будинків перервав дивний шелест, тріск і гучний гуркіт із боку присадибної ділянки. Коли ж невідомий шукач пригод перебрався із саду безпосередньо в житлове приміщення, перелякані люди були впевнені: у дім вдерлися зухвалі грабіжники.
Дикобраз забрався до житлового будинку / Ілюстративне фото: створено за допомогою ШІ
Як з'ясувалося пізніше, непроханим гостем виявився зовсім не злочинець, а великий азійський дикобраз. Тварина, яка абсолютно не притаманна дикій природі Центральної Європи, спочатку влаштувала "дегустацію" в садку: звір залюбки поласував декоративними рослинами, пошкодив квіти та розрив доглянуті грядки.
Проте на цьому екзотичний візитер не зупинився. Знайшовши відчинені двері, дикобраз сміливо пройшов у будинок. Злякавшись незнайомого простору та закритих стін, голчастий звір почав хаотично кидатися з боку в бік, перевертаючи меблі, вази та хатнє начиння. Перелякані господарі викликали зоозахисників та відповідні служби, адже намагатися самостійно вигнати тварину, вкриту довгими та гострими голками, було небезпечно.
Фахівці, які прибули на виклик, професійно відловили тварину за допомогою спеціального обладнання та сіток. Дикобраза оглянули ветеринари: виявилося, що звір цілком здоровий, хоча й зазнав сильного стресу.
Науковці та екологи застерігають: останнім часом під Варшавою все частіше помічають дикобразів. Найімовірніше, вони є втікачами з приватних зоопарків, розплідників чи нелегальних домашніх утримань. Попри те, що ці тварини не є агресивними, у разі переляку вони активно захищаються, виставляючи гострі голки, що може становити загрозу для людей та домашніх собак.
Наразі місцева влада закликає мешканців передмість бути пильними, зачиняти двері на ніч і у разі виявлення екзотичних звірів одразу звертатися до муніципальної варти.
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