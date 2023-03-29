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"Мы вас ненавидим": в Польше группа людей избила двух украинцев

Потерпевшие утверждают, что нападение было исключительно из-за национальности

сегодня, 22:15
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Автор:

Лиля Воробьева

В Польше, в городе Лодзь несколько молодых людей напали и жестоко избили родных братьев, приехавших из Украины. Этот инцидент произошел в ночь на 26 марта. Об этом сообщает inpoland.net.pl.

"Мы вас ненавидим": в Польше группа людей избила двух украинцев

В Польше группа людей избила двух украинцев (фото из открытых источников)

Это произошло, когда родственники почти в полночь возвращались из посещения ночного клуба. При этом украинцы не были из числа беженцев из Украины, они живут в этой стране несколько лет. Братья легально работали в садоводческой фирме, хорошо ориентируются в городе Лодзь и говорят на польском языке.


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Когда украинцы шли по парку, чтобы быстрее добраться до дома, их начала преследовать группа молодежи из 10-12 ребят. Еще немного они побежали к братьям и сразу начали их оскорблять. Ребята не ответили на оскорбления, а хотели смягчить ситуацию, объясняли, что живут здесь давно, что уже здесь "местные".

Но ночные хулиганы безжалостно избили их. Сначала молотили кулаками, потом сильно копали ногами, когда оба брата попадали на землю. Молодые поляки кричали братьям: "Мы вас ненавидим, вы из Украины, возвращайтесь домой".

Ночные злоумышленники ничего не забрали у украинцев. Не требовали денег, сигарет или алкоголя.

После ночных разборок украинцы получили много телесных повреждений. В больнице выяснили, что у одного сломана челюсть и ребро, много ушибов и гематом.

В остальном также многочисленные синяки и ушибы, ощущается боль в почках. Один из них госпитализирован в больницу и нуждается в длительном лечении.

Потерпевшие украинцы говорят, что на них совершили нападение из-за того, что они украинцы. Представители польской полиции разыскивают злоумышленников. За ночную потасовку они могут получить до трех лет заключения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Польше разразился скандал из-за заявления экс-главы МИД страны о разделе Украины



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