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На границе с Калининградской областью Польша строит защитный забор

В Польше начали строить двухсот километровое электронное заграждение на границе с Калининградской областью. Такое заявление сделал министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский, пишут «Комментарии»

сегодня, 11:05
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Белоокая Ира

"Это будет очень современное заграждение, такое же как на границе с Беларусью: множество дневных и ночных камер, датчики движения. У нас будет круглосуточный мониторинг всего, что происходит на границе с Россией", – сказал Мариуш Каминьский.

Стоимость обустройства такого забора оценили в 81 миллион евро. Он будет протяженностью 199 километров, и вокруг него установят три тысячи камер. Завершить строительство шлагбаума на польско-российской границе планируют до конца сентября текущего года.

На границе с Калининградской областью Польша строит защитный забор

На польско-российской границе обустраивают электронный шлагбаум

К работам приступили в районе пограничных постов в Безледах и Семпополе.


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Как добавляют в Варминско-Мазурском отделении пограничной службы, цель такой инвестиции – контроль всех событий, связанных с возможной пограничной преступностью, в частности с нерегулируемой миграцией и контрабандой товаров.

"Архитектура и функционирование этой системы безопасности будут гарантировать автоматизированную непрерывность и эффективность мониторинга и охраны государственной границы, а также распознавание и выявление угроз и задержания их виновных, а также возможность сбора доказательств", — отмечают в пограничном отделении.

Речь шла на портале Комментарии и о том, что не только Польша, Венгрия и Словакия : еще одна страна ЕС хочет запретить экспорт украинского зерна Румыния также планирует запретить импорт зерна из Украины  

Напомним, "Комментарии" писали, что Украина может рассчитывать, что получит от Польши 8 истребителей МИГ-29. Из них 4 уже переданы недавно, еще 4 готовят к отправке. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве.






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Источник: https://wpolityce.pl/polityka/643055-ruszyla-budowa-zapory-elektronicznej-na-granicy-z-rosja
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