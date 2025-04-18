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На США больше нет надежды: под чей "ядерный зонтик" теперь хочет Польша

Анджей Дуда подтвердил, что поляки серьезно относятся к предложению оказаться под французским "ядерным зонтиком"

сегодня, 10:07
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Кравцев Сергей

Польша поддерживает идею доступа к французскому "ядерному зонтику" для защиты от потенциальной российской угрозы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Bloomberg" сделал президент Польши Анджей Дуда.

На США больше нет надежды: под чей "ядерный зонтик" теперь хочет Польша

Анджей Дуда. Фото из открытых источников

При этом польский президент призвал добиваться доступа к американскому атомному оружию.

"Я считаю, что мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими", — подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, выступая в парламенте, что сегодня в мире многое изменилось и теперь Варшава может попытаться получить доступ к ядерному оружию. 

По словам главы польского правительства, сейчас Варшава делает не просто заявления, а уже начала "серьезные переговоры" по поводу предложения президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

Авторы публикации отмечают, что желание Польши по ядерному сдерживанию подкрепляется амбициозной программой перевооружения Варшавы. Стимул к таким процессам, считают авторы публикации, дало как раз полномасштабное вторжение российских войск в Украину. Уже сегодня Польша заручилась финансовой поддержкой Евросоюза для укрепления своей границы с Беларусью и Калининградом.

В публикации напомнили, что президент Дуда неоднократно призывал США разместить на территории американское ядерное оружие.

При этом президент Польши считает, что сегодня нет ответа, как собирается противостоять агрессивному поведению России и как реагировать на новые вызовы. 

"Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию", — отметил Анджей Дуда.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-18/polish-president-backs-push-for-access-to-french-nuclear-shield
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