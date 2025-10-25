На Зеленского готовили покушение в Польше: стало известно, когда начнется суд

В Польше состоится первое слушание по делу Павела К., обвиняемого в сборе информации об аэропорте Ряшив-Ясенка, которая могла помочь российским спецслужбам в планировании покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет польское издание Onet.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что дело рассмотрит Окружной суд города Замосць Люблинского воеводства. Первое слушание запланировано на 25 ноября.

По словам спикера суда Павела Тобалы, сначала состоится техническое заседание для согласования хода процесса и процедур.

Журналисты напомнили, что Павел К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши 17 апреля 2024 года. Во время обыска у него изъяли незаконно хранимые боеприпасы, после чего мужчину взяли под арест.

Следствие установило, что обвиняемый действовал в пользу российской военной разведки и поддерживал контакты с гражданами РФ, участвовавшими в войне против Украины.

Его задачей было собирать и передавать информацию о системе безопасности аэропорта Жешув-Ясенка, которая могла быть использована для подготовки покушения на жизнь Зеленского.

Обвинительный акт от Офиса генпрокурора Украины сначала поступил в Окружной суд в Варшаве 20 мая, но 5 июня суд передал дело в Замость из-за невозможности точно определить место совершения преступления.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Службы безопасности Украины Василий Малюк обнародовал новые подробности попыток покушений на жизнь президента Украины Владимира Зеленского. По словам главы СБУ, спецслужбе удалось предотвратить по меньшей мере две серьезные попытки убить Зеленского, в частности в Киеве и Польше.



