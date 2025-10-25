На Зеленського готували замах у Польщі: стало відомо, коли розпочнеться суд

У Польщі відбудеться перше слухання у справі Павела К., який обвинувачується у зборі інформації про аеропорт Ряшів-Ясенка, яка могла допомогти російським спецслужбам у плануванні замаху на президента України Володимира Зеленського. Про це пише польське видання Onet.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Зазначається, що справу розгляне Окружний суд міста Замість Люблінського воєводства. Перше слухання заплановане на 25 листопада.

За словами спікера суду Павела Тобали, спочатку відбудеться технічне засідання для узгодження процесу та процедур.

Журналісти нагадали, що Павла К. було затримано співробітниками Агентства внутрішньої безпеки Польщі 17 квітня 2024 року. Під час обшуку у нього вилучили боєприпаси, що незаконно зберігаються, після чого чоловіка взяли під арешт.

Слідство встановило, що обвинувачений діяв на користь російської військової розвідки та підтримував контакти з громадянами РФ, які брали участь у війні проти України.

Його завданням було збирати та передавати інформацію про систему безпеки аеропорту Жешув-Ясенка, яка могла бути використана для підготовки замаху на життя Зеленського.

Обвинувальний акт від Офісу генпрокурора України спочатку надійшов до Окружного суду у Варшаві 20 травня, але 5 червня суд передав справу до Замостю через неможливість точно визначити місце скоєння злочину.

