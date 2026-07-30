Накажет ли Польша РФ за удар ракетой: политолог ошеломил замыслом Варшавы



















После массированной комбинированной атаки России по Украине, во время которой под ударом оказались западные области, неизвестный воздушный объект залетел на территорию Польши и упал в безлюдной местности. Инцидент вызвал воздушную тревогу в приграничных районах и задал вопрос о том, какой будет реакция Варшавы. Политолог Евгений Магда считает , что польские власти будут действовать максимально сдержанно и не спешат раскрывать все подробности расследования.

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"Этот факт будет откоммуникован польскими соответствующими органами, но там будут стараться не сказать ничего лишнего и помнить, что оборона Польши является составляющей обороны НАТО", — отметил эксперт.

По его словам, Польша делает ставку не только на собственные силы, но и механизмы коллективной безопасности Альянса, одновременно продолжая масштабное перевооружение армии.

Магда также обратил внимание, что Варшава вряд ли будет демонстрировать России реальные возможности своей системы противовоздушной обороны.

"Польша будет информировать своих граждан и мировое сообщество так, чтобы не показать, насколько улучшилась ее система противовоздушной обороны", — пояснил он.

По мнению политолога, если будет официально установлено, что у объекта было российское происхождение, реакция Польши будет соответствовать установившейся дипломатической практике.

"С большой долей вероятности будет отработана схема по вызову посла или старшего дипломата посольства в МИД, где ему будет высказан протест. Но это стандартная схема, а не объявление войны", – подчеркнул Магда.

Портал "Комментарии" уже писал, что инцидент с российской ракетой, которая во время массированной атаки на Украину нарушила воздушное пространство Польши, стал еще одним аргументом в пользу усиления международного давления на Кремль. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что война России уже представляет прямую угрозу не только Украине, но и безопасности всего евроатлантического пространства.