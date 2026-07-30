Чи покарає Польща РФ за удар ракетою: політолог приголомшив задумом Варшави



















Після масованої комбінованої атаки Росії по Україні, під час якої під ударом опинилися західні області, невідомий повітряний об'єкт залетів на територію Польщі та впав у безлюдній місцевості. Інцидент викликав повітряну тривогу в прикордонних районах і поставив питання про те, якою буде реакція Варшави. Політолог Євген Магда вважає, що польська влада діятиме максимально стримано та не поспішатиме розкривати всі подробиці розслідування.

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"Цей факт буде відкомунікований польськими відповідними органами, але там намагатимуться не сказати нічого зайвого і пам'ятати, що оборона Польщі є складником оборони НАТО", – зазначив експерт.

За його словами, Польща робить ставку не лише на власні сили, а й на механізми колективної безпеки Альянсу, одночасно продовжуючи масштабне переозброєння армії.

Магда також звернув увагу, що Варшава навряд чи демонструватиме Росії реальні можливості своєї системи протиповітряної оборони.

"Польща буде інформувати своїх громадян і світову спільноту так, щоб не показати, наскільки покращилася її система протиповітряної оборони", – пояснив він.

На думку політолога, якщо буде офіційно встановлено, що об'єкт мав російське походження, реакція Польщі відповідатиме усталеній дипломатичній практиці.

"З великою долею вірогідності буде відпрацьована схема з викликом посла або старшого дипломата посольства до МЗС, де йому буде висловлено протест. Але це стандартна схема, а не оголошення війни", – наголосив Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що інцидент із російською ракетою, яка під час масованої атаки на Україну порушила повітряний простір Польщі, став ще одним аргументом на користь посилення міжнародного тиску на Кремль. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що війна Росії вже становить пряму загрозу не лише Україні, а й безпеці всього євроатлантичного простору.