Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды Польши: как реагировать Киеву

Сегодня возникает достаточно сложный вопрос: как реагировать официальному Киеву на заявление президента Польши Кароля Навроцкого и намерения рассмотреть вопрос лишения президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла? На самом деле, есть два варианта, каждый из которых имеет свои резоны. Всё зависит от приоритетов. Об этом рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

Кароль Навроцкий.

Дипломат говорит, если приоритет – внутренняя политика и тактические вопросы консолидации вокруг власти, тогда первый вариант – резкая, зеркальная, максимально публичная реакция. Если приоритет – победа в войне, то второй – воздержание, дипломатический прагматизм и отделение тактических политических жестов от стратегического оборонного партнерства.

По словам эксперта, с точки зрения государственных интересов, наиболее эффективный алгоритм действий для Украины состоит из нескольких составляющих.

"Первая – воздержаться от громких публичных оскорблений: эмоциональные заявления лишь усугубят кризис и сыграют на руку радикальным кругам в Польше и враждебной российской пропаганде. Вторая – ориентироваться на позицию Дональда Туска: премьер-министр Польши уже высказал мудрую формулу: "Если мы будем ссориться из-за прошлого, кто-то другой выиграет будущее". Следует поддержать этот месседж и показать, что украинское правительство солидарно с польским в вопросе приоритета общей безопасности над историческими спорами", – отметил Валерий Чалый.

Он продолжает, третий момент заключается в том, что нужно акцентировать внимание на внутреннем контексте: через МИД или Офис президента Украины целесообразно спокойно разъяснить, что указ № 440/2026 направлен исключительно на честь современного антиимперского сопротивления и традиций борьбы за независимость против Москвы, а не против Польши.

"Четвертый – нужно не реагировать публично на заявления об отзыве ордена: попытки политизировать награду являются внутрипольской политической игрой. Дипломатическая реакция (возможно и не публичная) уместна и даже необходима, но в свое время. Учитывать юридические нюансы: лишение ордена требует длительной процедуры в Капитуле и обязательной контрассигнации (одобрения) премьер-министра Польши, что при действующем правительстве маловероятно. Юридических оснований нет (это подтверждают уже рассматривавшиеся ранее решения Капитулы). Решение по лишению ордена маловероятно, потому что само по себе ударит рикошетом по международному реноме президента Польши Кароля Навроцкого и будет обесценивать высокую награду", – отметил аналитик.

Валерий Чалый отмечает, что нужно фокусироваться на оборонном и экономическом сотрудничестве. Главное – фронт и логистика: никакие споры вокруг исторических "сложных вопросов" не должны влиять на закупку и транзит оружия, работу логистических хабов и общие проекты безопасности. Сохранять рациональный диалог: следует постоянно подчеркивать тезис самого Навроцкого: "поддержка Украины в ее сопротивлении России является стратегической целью Польши". Именно на этой точке соприкосновения необходимо выстраивать текущие отношения.

"Украина и Польша не в первый раз сталкиваются с подобными вызовами, когда "сложные вопросы", которыми уже давно должны заниматься только историки, снова и снова используются в политике", – подытожил дипломат.

