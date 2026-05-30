Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды Польши: как реагировать Киеву

Кравцев Сергей
Сегодня возникает достаточно сложный вопрос: как реагировать официальному Киеву на заявление президента Польши Кароля Навроцкого и намерения рассмотреть вопрос лишения президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла? На самом деле, есть два варианта, каждый из которых имеет свои резоны. Всё зависит от приоритетов. Об этом рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.
Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Дипломат говорит, если приоритет – внутренняя политика и тактические вопросы консолидации вокруг власти, тогда первый вариант – резкая, зеркальная, максимально публичная реакция. Если приоритет – победа в войне, то второй – воздержание, дипломатический прагматизм и отделение тактических политических жестов от стратегического оборонного партнерства.
По словам эксперта, с точки зрения государственных интересов, наиболее эффективный алгоритм действий для Украины состоит из нескольких составляющих.
Он продолжает, третий момент заключается в том, что нужно акцентировать внимание на внутреннем контексте: через МИД или Офис президента Украины целесообразно спокойно разъяснить, что указ № 440/2026 направлен исключительно на честь современного антиимперского сопротивления и традиций борьбы за независимость против Москвы, а не против Польши.
Валерий Чалый отмечает, что нужно фокусироваться на оборонном и экономическом сотрудничестве. Главное – фронт и логистика: никакие споры вокруг исторических "сложных вопросов" не должны влиять на закупку и транзит оружия, работу логистических хабов и общие проекты безопасности. Сохранять рациональный диалог: следует постоянно подчеркивать тезис самого Навроцкого: "поддержка Украины в ее сопротивлении России является стратегической целью Польши". Именно на этой точке соприкосновения необходимо выстраивать текущие отношения.
