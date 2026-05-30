Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі: як реагувати Києву

Кравцев Сергей
Сьогодні постає доволі складне питання: як реагувати офіційному Києву на заяву президента Польщі Кароля Навроцького та наміри розглянути питання позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла? Насправді є два варіанта, кожний з яких має свої резони. Все залежить від пріоритетів. Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий.
Кароль Навроцький . Фото: з відкритих джерел
Дипломат говорить, якщо пріоритет – внутрішня політика та тактичні питання консолідації навколо влади, то тоді перший варіант – різка, дзеркальна, максимально публічна реакція. Якщо пріоритет – перемога у війні, то другий – стриманість, дипломатичний прагматизм та відокремленні тактичних політичних жестів від стратегічного оборонного партнерства.
За словами експерта, з погляду державних інтересів, найефективніший алгоритм дій для України складається з декількох складових.
Він продовжує, третій момент полягає у тому, що потрібно акцентувати на внутрішньому контексті: через МЗС чи Офіс президента України доцільно спокійно роз'яснити, що указ № 440/2026 спрямований виключно на вшанування сучасного антиімперського спротиву та традицій боротьби за незалежність проти Москви, а не проти Польщі.
Валерій Чалий зауважує, потрібно фокусуватися на оборонній та економічній співпраці. Головне – фронт і логістика: жодні суперечки навколо історичних “складних питань” не повинні впливати на закупівлю й транзит зброї, роботу логістичних хабів та спільні безпекові проєкти. Зберігати раціональний діалог: слід постійно наголошувати на тезі самого Навроцького: "підтримка України у її спротиві Росії є стратегічною метою Польщі". Саме на цій точці дотику необхідно будувати поточні відносини.
