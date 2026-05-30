Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої нагороди Польщі: як реагувати Києву

Сьогодні постає доволі складне питання: як реагувати офіційному Києву на заяву президента Польщі Кароля Навроцького та наміри розглянути питання позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла? Насправді є два варіанта, кожний з яких має свої резони. Все залежить від пріоритетів. Про це розповів Надзвичайний і повноважний посол України у США у 2015–2019 роках Валерій Чалий.

Кароль Навроцький . Фото: з відкритих джерел

Дипломат говорить, якщо пріоритет – внутрішня політика та тактичні питання консолідації навколо влади, то тоді перший варіант – різка, дзеркальна, максимально публічна реакція. Якщо пріоритет – перемога у війні, то другий – стриманість, дипломатичний прагматизм та відокремленні тактичних політичних жестів від стратегічного оборонного партнерства.

За словами експерта, з погляду державних інтересів, найефективніший алгоритм дій для України складається з декількох складових.

"Перша – утриматися від гучних публічних образ: емоційні заяви лише поглиблять кризу й зіграють на руку радикальним колам у Польщі й ворожій російській пропаганді. Друга – орієнтуватися на позицію Дональда Туска: прем'єр-міністр Польщі вже висловив мудру формулу: "Якщо ми будемо сваритися через минуле, хтось інший виграє майбутнє". Варто підтримати цей меседж і показати, що український уряд солідарний з польським у питанні пріоритету спільної безпеки над історичними суперечками", – зазначив Валерій Чалий.

Він продовжує, третій момент полягає у тому, що потрібно акцентувати на внутрішньому контексті: через МЗС чи Офіс президента України доцільно спокійно роз'яснити, що указ № 440/2026 спрямований виключно на вшанування сучасного антиімперського спротиву та традицій боротьби за незалежність проти Москви, а не проти Польщі.

"Четверте – потрібно не реагувати публічно на заяви про відкликання ордена: спроби політизувати нагороду є внутрішньопольською політичною грою. Дипломатична реакція (можливо й не публічна) доречна і навіть необхідна, але в свій час. Зважати на юридичні нюанси: позбавлення ордена вимагає тривалої процедури в Капітулі та обов'язкової контрасигнації (схвалення) прем'єр-міністра Польщі, що за чинного уряду є малоймовірним. Юридичних підстав немає (це підтверджують рішення Капітули, які вже розглядалися раніше). Рішення щодо позбавлення ордену малоймовірне, бо само по собі вдарить рикошетом по міжнародному реноме президента Польщі Кароля Навроцького та буде знецінювати високу нагороду", – зазначив аналітик.

Валерій Чалий зауважує, потрібно фокусуватися на оборонній та економічній співпраці. Головне – фронт і логістика: жодні суперечки навколо історичних “складних питань” не повинні впливати на закупівлю й транзит зброї, роботу логістичних хабів та спільні безпекові проєкти. Зберігати раціональний діалог: слід постійно наголошувати на тезі самого Навроцького: "підтримка України у її спротиві Росії є стратегічною метою Польщі". Саме на цій точці дотику необхідно будувати поточні відносини.

"Україна й Польща не в перше стикаються з подібними викликами, коли “складні питання”, якими вже давно мають займатися лише історики, знову й знову використовуються у політиці", – підсумував дипломат.

