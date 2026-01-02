Навроцкий издал громкий ультиматум по поводу дальнейших отношений с Киевом: чего требует

Отношения между Украиной и Польшей входят в новую фазу прагматичного сотрудничества. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий, комментируя итоги визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву в конце 2025 года. Свою позицию польский лидер озвучил в интервью радиостанции RMF24.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

Навроцкий подтвердил, что между двумя странами произошло определенное новое открытие. По его словам, визит украинского президента свидетельствует о стремлении Киева поддерживать стабильные и добрососедские отношения с Польшей, где главным приоритетом остается безопасность.

"Наш общий, стратегический интерес перед лицом угрозы со стороны Российской Федерации очевиден — и это одно из немногих объединяющих меня дел, премьера Дональда Туска и нынешнюю власть", — отметил польский президент.

В то же время Навроцкий подчеркнул, что "новое открытие" не должно оставаться только декларацией. По его словам, оно должно перерасти в подлинное партнерство, где учитываются интересы обеих сторон.

"Партнерство видно в моих контактах с президентом Зеленским, но впервые звучат и конкретные ожидания польской стороны относительно Украины", — заявил он.

Президент также подчеркнул свою роль в переговорах.

"Я считаю, что мой долг как президента Польши — говорить голосом поляков, независимо от того, разговариваем ли мы с Украиной, Германией или Израилем", — сказал Навроцкий, добавляя, что отстаивает интересы своей страны в двусторонних и международных переговорах.

При этом он отметил, что в отношениях с Киевом остаются "нерешенные дела", вероятно, имея в виду сложные вопросы исторической памяти и экономические разногласия.

"В рамках нашего партнерства я требую, чтобы этими делами занялись", — подытожил польский президент.

