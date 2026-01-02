Навроцький видав гучний ультиматум щодо подальших відносин з Києвом: чого вимагає

Відносини між Україною та Польщею входять у нову фазу прагматичного співробітництва. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, коментуючи підсумки візиту президента України Володимира Зеленського до Варшави наприкінці 2025 року. Свою позицію польський лідер озвучив в інтерв’ю радіостанції RMF24.

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: УНН

Навроцький підтвердив, що між двома країнами відбулося певне "нове відкриття". За його словами, візит українського президента свідчить про прагнення Києва підтримувати стабільні та добросусідські відносини із Польщею, де головним пріоритетом залишається безпека.

"Наш спільний, стратегічний інтерес перед обличчям загрози з боку Російської Федерації є очевидним — і це одна з небагатьох справ, які об’єднують мене, прем’єра Дональда Туска і нинішню владу", — зазначив польський президент.

Водночас Навроцький наголосив, що "нове відкриття" не має залишатися лише декларацією. За його словами, воно повинно перерости у справжнє партнерство, де враховуються інтереси обох сторін.

"Партнерство видно в моїх контактах із президентом Зеленським, але вперше звучать і конкретні очікування польської сторони щодо України", — заявив він.

Президент також підкреслив власну роль у переговорах.

"Я вважаю, що мій обов’язок як президента Польщі — говорити голосом поляків, незалежно від того, чи ми розмовляємо з Україною, Німеччиною чи Ізраїлем", — сказав Навроцький, додаючи, що відстоює інтереси своєї країни у двосторонніх та міжнародних переговорах.

При цьому він зауважив, що у стосунках із Києвом залишаються "невирішені справи", ймовірно маючи на увазі складні питання історичної пам’яті та економічні розбіжності.

"В рамках нашого партнерства я вимагаю, щоб цими справами зайнялися", — підсумував польський президент.

